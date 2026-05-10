Sindir Real Madrid? Toni Kroos Puji Attitude Ousmane Dembele Saat Ditarik dari Lapangan

Eks gelandang andalan Real Madrid, Toni Kroos. (Dok. Kroos)
JawaPos.com - Toni Kroos memang sudah pensiun dari sepak bola profesional sejak akhir musim 2023/24, tetapi setiap komentarnya masih punya daya ledak besar di dunia sepak bola. Dan kali ini, ucapan legenda Real Madrid tersebut langsung memancing perdebatan panas di kalangan Madridista.
Dalam podcast pribadinya, Kroos membahas kemenangan dramatis Paris Saint-Germain atas Bayern Munchen di semifinal Liga Champions. Namun yang paling menarik perhatian bukan soal hasil pertandingan, melainkan pujiannya terhadap Ousmane Dembele.
Bagi banyak fans Real Madrid, komentar Kroos terasa seperti sindiran halus untuk mantan klubnya sendiri yang sedang dilanda kekacauan ruang ganti.
Baca Juga:Situasi Internal Carut Marut! Arbeloa Desak Pemain Real Madrid Salurkan Kemarahan di El Clasico
Melansir Managing Madrid, Kroos menyoroti satu momen spesifik dalam pertandingan PSG kontra Bayern. Meski tampil bagus dan mencetak gol, Dembele justru ditarik keluar pada menit ke-65 oleh Luis Enrique.
Alasan pergantian itu cukup sederhana: sang pelatih merasa Dembele sudah tidak mampu menjaga intensitas bertahan yang dibutuhkan tim untuk sisa pertandingan.
Yang menarik perhatian Kroos adalah reaksi Dembele.
“Luis Enrique mengganti Dembélé, pemain terbaiknya, pada menit ke-65 di semifinal Liga Champions dan tidak ada yang mengeluh,” kata Kroos.
“Dia pergi, berjabat tangan dengan pelatihnya, dan duduk di bangku cadangan sambil menyemangati rekan-rekan setimnya.”
Sampai di situ, komentar Kroos masih terdengar seperti pujian biasa. Tetapi kemudian ia menambahkan satu kalimat pendek yang langsung memicu banyak spekulasi.
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
Hasil Play-off Liga 2: Adhyaksa FC Bungkam Persipura Jayapura 0-1 di Babak Pertama!
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium