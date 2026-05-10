Sindir Real Madrid? Toni Kroos Puji Attitude Ousmane Dembele Saat Ditarik dari Lapangan

JawaPos.com - Toni Kroos memang sudah pensiun dari sepak bola profesional sejak akhir musim 2023/24, tetapi setiap komentarnya masih punya daya ledak besar di dunia sepak bola. Dan kali ini, ucapan legenda Real Madrid tersebut langsung memancing perdebatan panas di kalangan Madridista.

Dalam podcast pribadinya, Kroos membahas kemenangan dramatis Paris Saint-Germain atas Bayern Munchen di semifinal Liga Champions. Namun yang paling menarik perhatian bukan soal hasil pertandingan, melainkan pujiannya terhadap Ousmane Dembele.

Bagi banyak fans Real Madrid, komentar Kroos terasa seperti sindiran halus untuk mantan klubnya sendiri yang sedang dilanda kekacauan ruang ganti.

Kroos Kagum dengan Sikap Dembele Melansir Managing Madrid, Kroos menyoroti satu momen spesifik dalam pertandingan PSG kontra Bayern. Meski tampil bagus dan mencetak gol, Dembele justru ditarik keluar pada menit ke-65 oleh Luis Enrique.

Alasan pergantian itu cukup sederhana: sang pelatih merasa Dembele sudah tidak mampu menjaga intensitas bertahan yang dibutuhkan tim untuk sisa pertandingan.

Yang menarik perhatian Kroos adalah reaksi Dembele.

“Luis Enrique mengganti Dembélé, pemain terbaiknya, pada menit ke-65 di semifinal Liga Champions dan tidak ada yang mengeluh,” kata Kroos.

“Dia pergi, berjabat tangan dengan pelatihnya, dan duduk di bangku cadangan sambil menyemangati rekan-rekan setimnya.”