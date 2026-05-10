Real Madrid Serius Dekati Jose Mourinho untuk Kembali ke Bernabeu

JawaPos.com–Real Madrid dilaporkan mulai bergerak serius untuk memulangkan Jose Mourinho ke Santiago Bernabeu. Di tengah situasi klub yang sedang kacau, nama pelatih asal Portugal itu kembali muncul sebagai sosok yang dianggap mampu mengendalikan ruang ganti Los Blancos.

Dalam beberapa pekan terakhir, Real Madrid terus diterpa berbagai isu internal. Situasi semakin memanas setelah muncul sejumlah laporan mengenai konflik antar pemain hingga ketegangan di dalam skuad.

Kylian Mbappe sempat menjadi sorotan setelah diketahui pergi ke Italia bersama sang kekasih saat proses pemulihan cedera masih berlangsung di klub. Di sisi lain, Alvaro Carreras juga sampai mengeluarkan pernyataan resmi usai muncul kabar dirinya ditampar Antonio Rudiger.

Namun, drama tersebut ternyata belum seberapa dibanding insiden antara Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni. Perselisihan keduanya disebut mulai terjadi pada Rabu (6/5) sebelum memuncak dalam sesi latihan Kamis, yang berakhir dengan Valverde mengalami cedera di bagian kepala.

Real Madrid kabarnya sudah menjatuhkan denda besar kepada kedua pemain tersebut. Meski begitu, manajemen klub sadar bahwa masalah utamanya bukan sekadar hukuman, melainkan bagaimana mengembalikan wibawa dan stabilitas ruang ganti.

Real Madrid Mulai Kontak Langsung dengan Mourinho Nama Mourinho kini semakin kuat dikaitkan dengan kursi pelatih Real Madrid. Situasi Alvaro Arbeloa yang kesulitan sejak menggantikan Xabi Alonso pada Januari membuat manajemen mulai mempertimbangkan opsi lain.

Melansir Sports Mole, Madrid telah memulai sebuah operasi khusus untuk mendatangkan Mourinho. Kontak langsung dengan mantan pelatih mereka itu disebut sudah dilakukan dalam beberapa hari terakhir.

Mourinho dikabarkan terbuka untuk kembali ke klub yang pernah ditangani pada periode 2010 hingga 2013. Dalam periode tersebut, dia sukses mempersembahkan gelar La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol.