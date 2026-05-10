Alvaro Arbeloa Sebut Kebocoran Perkelahian Valverde dan Tchouameni sebagai Pengkhianatan

JawaPos.com–Krisis internal Real Madrid tampaknya semakin jauh dari kata selesai. Setelah berbagai konflik di ruang ganti terus menjadi konsumsi publik dalam beberapa pekan terakhir, pelatih kepala Alvaro Arbeloa akhirnya buka suara dengan nada yang sangat keras.

Alvaro Arbeloa secara tegas mengecam kebocoran informasi internal klub Real madrid. Khususnya terkait insiden perkelahian antara Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni yang sempat menggemparkan dunia sepak bola pekan ini.

Kabar mengenai bentrokan fisik kedua pemain tersebut pertama kali mencuat pada Kamis (7/5). Insiden itu disebut terjadi di area ruang ganti dan berujung serius setelah Valverde mengalami cedera kepala hingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Baca Juga:Real Madrid Serius Dekati Jose Mourinho untuk Kembali ke Bernabeu

Peristiwa tersebut langsung menjadi sorotan besar dan dinilai merusak citra Real Madrid sebagai salah satu klub terbesar di dunia.

Arbeloa Murka dengan Kebocoran Internal Melansir Get Football News, dalam konferensi pers pada Sabtu (9/5), Arbeloa kembali mendapat pertanyaan soal banyaknya informasi internal Valdebebas yang bocor ke media dalam beberapa bulan terakhir. Mantan bek Real Madrid itu tampak sangat kesal dengan situasi tersebut dan tidak berusaha menyembunyikan emosinya saat menjawab.

”Saya akan mengatakannya lagi, karena mungkin saya kurang jelas: membocorkan hal-hal yang terjadi di ruang ganti sama saja dengan mengkhianati Real Madrid. Mengkhianati lambang ini,” tandas Arbeloa.

Baca Juga:Pemain Real Madrid Ingin Sistem Pemilihan Kapten Diubah

Pernyataan itu menunjukkan betapa seriusnya Arbeloa memandang masalah kebocoran internal yang kini terus menghantui Madrid.

Ruang Ganti Madrid Semakin Panas Musim ini, Real Madrid memang terus diterpa berbagai drama di luar lapangan. Mulai dari konflik antar pemain, ketegangan dengan staf, hingga isu perpecahan di dalam skuad, semuanya perlahan menjadi konsumsi publik.