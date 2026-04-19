Tampil Baik Saat Lawan Brighton, Roberto De Zerbi Targetkan Lima Kemenangan Beruntun Tottenham

JawaPos.com - Pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menegaskan bahwa Tottenham Hotspur masih memiliki peluang besar untuk bertahan di Premier League musim ini. De Zerbi percaya timnya mampu memenangkan seluruh lima pertandingan tersisa meski situasi saat ini cukup sulit.

Keyakinan itu disampaikan sang pelatih setelah Spurs gagal mengamankan kemenangan pada laga Sabtu (18/4), ketika mereka harus puas dengan hasil imbang 2-2 melawan Brighton and Hove Albion. Tottenham sebenarnya sudah di ambang kemenangan sebelum gol penyeimbang Brighton pada menit ke-90+5 menggagalkan raihan tiga poin penuh.

Dalam konferensi pers usai pertandingan yang dikutip dari The Athletic, De Zerbi menegaskan bahwa perjuangan timnya belum berakhir. Pelatih berusia 46 tahun itu menyebut masih ada lima laga tersisa dengan total 15 poin yang dapat diraih.

“Ini belum selesai. Kami masih punya lima pertandingan. Semua orang tahu ini momen yang sulit, situasi yang tidak mudah. Namun, kami masih punya lima pertandingan, 15 poin, dan tim ini mampu memenangkan lima pertandingan secara beruntun,” ujar De Zerbi.

Meski mengakui ucapannya mungkin terdengar sulit diterima di tengah performa buruk tim, De Zerbi menilai kualitas skuadnya cukup untuk membalikkan keadaan.

“Jika Anda melihat para pemain dan menganalisis level mereka, saya pikir kami bisa menang lima kali berturut-turut. Ini bukan kesombongan, saya tidak sombong, apalagi dalam situasi seperti sekarang. Namun, kami punya kualitas untuk bertarung dan meraih kemenangan beruntun,” tambahnya.

Tottenham sendiri terakhir kali meraih kemenangan di Premier League pada 28 Desember saat menghadapi Crystal Palace, tepatnya ketika tim masih ditangani oleh Thomas Frank. Sejak De Zerbi mengambil alih, performa tim mulai menunjukkan peningkatan, meski belum berbuah kemenangan. Spurs sempat kalah tipis 0-1 dari Sunderland sebelum akhirnya bermain imbang melawan Brighton.

De Zerbi mengaku puas dengan performa timnya dalam laga terakhir, terutama karena Tottenham sempat dua kali unggul sebelum akhirnya kebobolan gol penyeimbang di masa tambahan waktu pada kedua babak. “Saya pikir kami pantas memenangkan pertandingan ini. Saya sangat bangga dengan performa para pemain. Mereka memberikan segalanya dengan mentalitas, semangat, dan karakter yang tepat,” ujarnya.

Meskipun demikian, pelatih asal italia itu tidak menutupi kekecewaannya terhadap hasil akhir, terutama karena dukungan besar dari para suporter di stadion. “Saya hanya kecewa dengan hasilnya, untuk para pemain dan fans. Atmosfernya luar biasa hari ini, di tengah situasi yang sangat sulit,” tambahnya.