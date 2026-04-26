Bawa Tottenham Hotspur Raih Kemenangan Perdana di 2026, De Zerbi: Saya Senang!

JawaPos.com - Tottenham Hotspur akhirnya meraih kemenangan pertama mereka sepanjang tahun 2026 setelah berhasil menundukkan Wolverhampton Wanderers (Wolves) dengan skor 1-0 dalam pekan ke-34 Liga Inggris 2025/2026 di Molineux Stadium pada Sabtu (25/4).

Tottenham tampil lebih dominan di awal pertandingan. Tim asuhan Roberto De Zerbi itu mampu mengontrol permainan, meski belum menghasilkan peluang bersih. Memasuki babak kedua, laga berlangsung lebih terbuka. Wolves sempat menciptakan sejumlah peluang, tetapi penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat mereka gagal mencetak gol.

Gol penentu akhirnya lahir pada menit ke-82 ketika Palhinha sukses memanfaatkan bola pantul di depan gawang yang tidak mampu diantisipasi lini belakang Wolves. Setelah tertinggal, Wolves pun meningkatkan intensitas serangan. Dilansir dati ESPN, salah satu peluang terbaik datang dari Joao Gomes di masa tambahan waktu, tetapi berhasil digagalkan kiper Antonin Kinsky yang tampil solid sepanjang laga dan menjadi penyelamat Tottenham dari kebobolan di menit akhir.

Usai pertandingan, pelatih anyar Tottenham Roberto De Zerbi mengakui timnya tampil baik di awal laga, tetapi mengalami penurunan performa di babak kedua. “Di babak pertama, khususnya 30-35 menit awal, kami bermain sangat baik meski tidak menciptakan banyak peluang besar. Namun, kami juga mengontrol pertandingan,” ujar De Zerbi dikutip dari situs resmi klub.

De Zerbi juga menyoroti faktor tekanan yang memengaruhi permainan timnya. “Mungkin karena tekanan, karena kami belum menang di tahun 2026, kami kehilangan jarak dan organisasi permainan. Semua pemain ingin bermain satu lawan satu,” jelasnya.

Meski demikian, De Zerbi tetap puas dengan hasil akhir. “Saya senang dengan hasil ini. Saya harap kemenangan ini bisa mengubah sesuatu dalam mentalitas kami ke depan,” tambahnya. Pelatih asal Italia itu juga memberikan pujian khusus kepada kiper Antonin Kinsky. “Dia pantas mendapatkan momen ini. Dia bermain sangat baik dan menjadi penentu hasil pertandingan,” katanya.

Selain itu, De Zerbi juga memberikan kabar terkait kondisi Dominic Solanke dan Xavi Simons yang mengalami cedera. “Solanke mengalami cedera otot, kemungkinan tidak terlalu serius. Untuk Xavi, ada masalah di lutut dan kami akan memeriksanya dalam beberapa hari ke depan,” ungkapnya.