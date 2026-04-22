Terpuruk di Zona Degradasi, Tottenham Hotspur Buka Lowongan Psikolog

JawaPos.com - Tottenham Hotspur tengah berupaya memperkuat aspek nonteknis tim dengan mencari psikolog baru, hanya beberapa pekan setelah pelatih Roberto De Zerbi menyinggung adanya masalah kekuatan mental dalam skuad yang sedang terpuruk.

Klub asal London itu saat ini berada di zona degradasi Premier League dengan hanya menyisakan lima pertandingan musim ini. Situasi semakin memburuk setelah Tottenham kebobolan gol penyeimbang di masa injury time saat menghadapi Brighton & Hove Albion pada Sabtu (18/4) yang membuat mereka gagal mengamankan poin krusial dalam perjuangan bertahan di kasta tertinggi Liga Inggris.

Gol penutup yang dicetak Georginio Rutter membuat para pemain Spurs terpuruk. Dilansir dari Daily Mail, Xavi Simons terlihat hampir menangis, sedangkan Kevin Danso yang dianggap melakukan kesalahan pada momen tersebut hanya bisa terduduk kecewa di lapangan.

Dalam laga debut sebelumnya bersama Tottenham, De Zerbi juga harus menelan kekalahan 0-1 dari Sunderland di Stadium of Light. De Zerbi secara terbuka mengakui bahwa para pemainnya mengalami krisis kepercayaan diri dan menghadapi masalah mental di tengah tekanan degradasi.

Sejak awal tahun 2026, Spurs belum meraih satu pun kemenangan di liga dan saat ini tertinggal dua poin dari West Ham United. Selanjutnya, Tottenham Hotspur akan menghadapi laga penting melawan Wolverhampton Wanderers (Wolves) yang sebelumnya telah terdegradasi lebih dulu. Laga penting demi menyelamatkan posisi Spurs ituu akan berlangsung pada Sabtu (25/4) di Molineux.

Di tengah situasi itu, Tottenham mulai mengambil langkah konkret dengan membuka lowongan untuk posisi Men’s First Team Lead Psychologist atau Psikolog Utama untuk Tim Utama Pria melalui platform Linkedin pada Selasa (21/4). Selain tim pria, Spurs juga membuka lowongan psikolog olah raga untuk tim wanita mereka.

Dalam deskripsi pekerjaan, klub menegaskan ambisinya untuk membangun lingkungan performa kelas dunia bagi tim utama. Psikolog yang direkrut nantinya akan memberikan dukungan berbasis ilmiah kepada pemain profesional, baik secara individu maupun kolektif, serta membantu membentuk budaya performa yang lebih kuat secara mental. Peran itu mencakup kerja sama erat dengan staf pelatih dan tim performa, serta menuntut sosok yang kredibel, mampu menjaga kerahasiaan, dan efektif dalam membangun kepercayaan di lingkungan sepak bola elite.

Langkah itu dipandang sebagai investasi jangka panjang, meski kemungkinan besar tidak akan berdampak langsung pada perjuangan mereka menghindari degradasi musim ini. Tottenham berharap peningkatan ketahanan mental pemain dapat membawa perubahan positif di masa depan.