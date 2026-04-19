De Zerbi: Mentalitas Spurs Kontra Brighton Modal Bertahan di Liga

Eks pelatih Olympique Marseille Roberto De Zerbi jadi incaran Tottenham Hotspur. (X/@OM_Officiel)
JawaPos.com - Pelatih Tottenham Hotspur (Spurs) Roberto De Zerbi mengatakan, mentalitas dan semangat yang ditunjukkan timnya saat berhadapan kontra Brighton and Hove Albion, Sabtu malam WIB, menjadi modal bagus untuk bertahan di Liga Inggris, dikutip dari ANTARA.
"Dengan mentalitas dan semangat seperti itu, kami harus percaya bisa mencapai target," ujar De Zerbi, dikutip dari laman Spurs, Minggu.
Menurut juru taktik asal Italia itu, para pemain Spurs memperlihatkan semangat pantang menyerah di lapangan. Mereka selalu berupaya membahayakan pertahanan lawan.
Namun, De Zerbi mengatakan seharusnya Spurs bisa lebih memberikan tekanan kepada lawan dan bermain lebih baik dengan bola.
"Memang, saya tidak memberikan terlalu banyak informasi dan instruksi. Saya ingin membiarkan pemain tampil dengan kebebasan dan kepercayaan diri," tutur dia.
Pada laga versus Brighton di Stadion Tottenham Hotspur, Spurs unggul terlebih dahulu melalui Pedro Porro (39') dan disamakan oleh Kaoru Mitoma (45+3').
Spurs kembali memimpin lewat Xavi Simmons (77') sebelum Georginio Rutter (90+5') memaksakan pertandingan tuntas dengan hasil imbang dengan skor 2-2.
Tottenham melepaskan 13 kali percobaan tembakan pada laga tersebut, dengan enam di antaranya tepat sasaran, sementara Brighton hanya membuat 10 percobaan, tetapi tiga yang menemui target.
Dengan performa itu, De Zerbi yakin Spurs pantas memenangkan laga tersebut. Dia mengaku kecewa, tetapi percaya dengan para pemainnya mampu membawa tim bertahan di kasta tertinggi Liga Inggris.
