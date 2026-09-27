Triumph Scrambler 400 XC: Nyaman Jadi Teman Komuter, Mantap Diajak Bertualang

JawaPos.com - Triumph Scrambler 400 XC punya tampilan yang identik dengan motor petualang. Namun, ketika digunakan untuk aktivitas harian, motor ini pun terasa sangat bersahabat dengan karakter jalan perkotaan.
Wartawan JawaPos.com berkesempatan menggunakan Triumph Scrambler 400 XC untuk perjalanan komuter Bogor-Jakarta, termasuk mencobanya di tengah lalu lintas Jakarta. Motor lansiran brand otomotif asal Inggris itu juga sempat diajak melipir sejenak ke kawasan Puncak, Bogor.
Dari beberapa rute tersebut, karakter yang paling terasa adalah handling yang mudah dikendalikan, posisi berkendara nyaman, serta respons mesin yang cukup agresif ketika dibutuhkan.
Dengan posisi duduk 835 mm dan setang yang lebar, posisi berkendara Scrambler 400 XC terasa tegak. Posisi ini membuat pandangan pengendara lebih leluasa ketika menghadapi kepadatan lalu lintas.
Meski secara tampilan motor terlihat cukup besar, Scrambler 400 XC tidak terasa sulit diajak bermanuver. Bobot basahnya 186 kilogram juga masih tergolong mudah dikendalikan ketika motor sudah bergerak.
Karakter tersebut terasa ketika motor digunakan di antara kepadatan kendaraan Jakarta. Setang lebar memberikan kontrol yang baik saat berpindah jalur, sementara respons mesin membuat pengendara tidak perlu terlalu banyak membuka gas ketika mencari celah untuk mengikuti arus lalu lintas.
Kopling juga relatif ringan karena menggunakan sistem slip and assist clutch. Fitur tersebut terasa membantu ketika motor harus berhenti dan kembali berjalan berulang kali di tengah kemacetan.
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