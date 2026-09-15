Review Toyota Veloz Hybrid EV: Nyaman dan Efisien di Rute Yogyakarta-Solo

JawaPos.com - PT Toyota-Astra Motor (TAM) mengajak sejumlah jurnalis merasakan langsung kemampuan kendaraan elektrifikasi terbaru melalui rangkaian media drive bertema Joy Beyond the Road.

Salah satu model yang menjadi perhatian adalah Toyota Veloz Hybrid EV, MPV hybrid yang diposisikan sebagai salah satu andalan baru Toyota di era elektrifikasi.

“Toyota Veloz Hybrid adalah andalan baru kami di sektor elektrifikasi yang terbukti diterima masyarakat dengan penjualan sekitar 2.000 unit per bulan. Kenyamanan dan keandalannya menjadi keunggulan utama,” ujar Marketing Director PT TAM, Hiroyuki Oide pada Selasa (15/9).

Kesempatan mengendarai Veloz Hybrid EV dimulai dari Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), menuju Parangtritis, Malioboro, Solo, kemudian kembali ke Malioboro. Rute tersebut memberikan kesempatan merasakan karakter Veloz Hybrid EV di berbagai kondisi, mulai dari lalu lintas perkotaan hingga perjalanan antarkota.

“Setiap orang mempunyai definisi joy atau kebahagiaan yang berbeda ketika berkendara,” kata Marketing Director PT TAM, Bansar Maduma.

Veloz Hybrid EV menawarkan sisi kenyamanan dan efisiensi yang cocok untuk perjalanan keluarga. Menurut Bansar, karakter tersebut menjadi salah satu cara Toyota menghadirkan pengalaman berkendara yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup konsumen.

“Mulai dari kendaraan elektrifikasi sebagai transportasi utama yang andal dan nyaman, sampai kendaraan yang mampu memberikan sensasi berkendara lebih tinggi,” ujar Bansar.