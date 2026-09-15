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Dinarsa Kurniawan
Selasa, 15 September 2026 | 22.10 WIB

Review Toyota Veloz Hybrid EV: Nyaman dan Efisien di Rute Yogyakarta-Solo

Mobil Toyota Veloz Hybrid yang ditumpangi para peserta media drive melintasi jalanan di Yogyakarta. (TAM) - Image

Mobil Toyota Veloz Hybrid yang ditumpangi para peserta media drive melintasi jalanan di Yogyakarta. (TAM)

JawaPos.com - PT Toyota-Astra Motor (TAM) mengajak sejumlah jurnalis merasakan langsung kemampuan kendaraan elektrifikasi terbaru melalui rangkaian media drive bertema Joy Beyond the Road. 

Salah satu model yang menjadi perhatian adalah Toyota Veloz Hybrid EV, MPV hybrid yang diposisikan sebagai salah satu andalan baru Toyota di era elektrifikasi.

Toyota Veloz Hybrid adalah andalan baru kami di sektor elektrifikasi yang terbukti diterima masyarakat dengan penjualan sekitar 2.000 unit per bulan. Kenyamanan dan keandalannya menjadi keunggulan utama,” ujar Marketing Director PT TAM, Hiroyuki Oide pada Selasa (15/9).

Kesempatan mengendarai Veloz Hybrid EV dimulai dari Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), menuju Parangtritis, Malioboro, Solo, kemudian kembali ke Malioboro. Rute tersebut memberikan kesempatan merasakan karakter Veloz Hybrid EV di berbagai kondisi, mulai dari lalu lintas perkotaan hingga perjalanan antarkota.

“Setiap orang mempunyai definisi joy atau kebahagiaan yang berbeda ketika berkendara,” kata Marketing Director PT TAM, Bansar Maduma.

Veloz Hybrid EV menawarkan sisi kenyamanan dan efisiensi yang cocok untuk perjalanan keluarga. Menurut Bansar, karakter tersebut menjadi salah satu cara Toyota menghadirkan pengalaman berkendara yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup konsumen.

“Mulai dari kendaraan elektrifikasi sebagai transportasi utama yang andal dan nyaman, sampai kendaraan yang mampu memberikan sensasi berkendara lebih tinggi,” ujar Bansar.

Veloz Hybrid EV itu sendiri mengandalkan mesin bensin 2NR-VEX 1.500 cc yang bekerja bersama motor listrik melalui sistem Series-Parallel Hybrid. Mesin bensinnya menghasilkan tenaga 91 PS pada 5.500 rpm dengan torsi maksimum 121 Nm pada 4.000-4.800 rpm. Motor listrik menghasilkan tenaga 80 PS dan torsi 141 Nm, dengan tenaga gabungan sistem mencapai 111 PS.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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