Jungkook BTS Beri Review Positif untuk Film Hope: "Seru Banget!"

JawaPos.Com - Jungkook BTS membagikan pengalamanya setelah menonton film Hope, karya sutradara Na Hong Jin. Dikutip dari The Chosun, Jungkook menuliskan pesan singkat, "Hope seru...", sebagai bentuk apresiasinya terhadap film yang telah tayang sejak 15 Juli.

Unggahan itu bahkan mendapat perhatian langsung dari sang sutradara, yang membagikan ulang postingan Jungkook sebagai ungkapan terima kasih.

Jungkook juga membahas film tersebut saat berinteraksi dengan para penggemarnya. Ia mengaku benar-benar menikmati pengalaman menonton Hope, bahkan menyebut film tersebut sebagai salah satu tontonan yang sangat menghibur meski menerima beragam tanggapan dari penonton.

Menurut Jungkook, ia menyaksikan film tersebut dalam format 4DX, yang membuat setiap adegan terasa jauh lebih nyata. Ia mengatakan efek yang dihadirkan membuat pengalaman menonton menjadi sangat imersif, sementara beberapa adegan komedi di dalam film juga berhasil mencairkan suasana di tengah ketegangan cerita.

Penyanyi "Seven" itu secara khusus menyoroti adegan kejar-kejaran yang membuatnya begitu larut dalam cerita. Jungkook mengaku tangannya sampai berkeringat karena tegang mengikuti jalannya aksi di layar. Ia juga menilai kecepatan alur dan sensasi yang diberikan film tersebut menjadi salah satu alasan mengapa dirinya begitu menikmati pengalaman menontonnya.

Film Hope mengisahkan Beom Seok, kepala kantor cabang Hope Port yang berada di kawasan Demiliterisasi Korea. Cerita dimulai ketika sekelompok anak muda melaporkan kemunculan seekor harimau di desa mereka. Laporan itu kemudian berkembang menjadi situasi mencekam setelah seluruh desa dihadapkan pada kenyataan yang sulit dipercaya.