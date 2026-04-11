Antara
11 April 2026, 20.56 WIB

Waketum PAN Minta JK Sampaikan Kritik Langsung kepada Presiden Prabowo

Mantan Wakil Presiden R Jusuf Kalla. (Istimewa)

Mantan Wakil Presiden R Jusuf Kalla. (Istimewa)

JawaPos.com-Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PAN Saleh Partaonan Daulay meminta Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menyampaikan saran dan kritik secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya memperkuat komunikasi konstruktif dalam pemerintahan.

Saleh pasa Sabtu menyatakan, ruang dialog antara Presiden dan berbagai elemen masyarakat selama ini terbuka lebar, termasuk bagi tokoh nasional untuk menyampaikan pandangan secara langsung.

Ia menilai tradisi diskusi yang dibangun Presiden menjadi kesempatan strategis bagi tokoh bangsa untuk berkontribusi dalam arah pembangunan.

"Prabowo sangat senang mendengar saran dan kritik. Malah beliau sering mengundang para tokoh untuk berdiskusi di Istana," ujar dia.

Saleh menyampaikan forum tersebut melibatkan berbagai kalangan, mulai dari birokrat, ulama, akademisi hingga aktivis dan media massa sehingga mencerminkan keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi publik.

Dalam konteks tersebut, ia menilai penyampaian kritik secara langsung akan lebih efektif dan berdampak.

"Saya kira kalau pak JK singgah di Istana, semua orang berharap agar beliau menyampaikan saran, masukan, dan kritik konstruktif. Berbicara langsung dengan Presiden pasti akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Apalagi yang menyampaikan sekelas pak JK," katanya.

Ia juga menekankan bahwa kapasitas dan pengalaman JK menjadi nilai penting dalam memberikan masukan strategis bagi pemerintah.

Editor: Dinarsa Kurniawan
