"One Last Dance" Keponakan Jusuf Kalla di HIPMI, Maju Mencalonkan Diri Jadi Ketua Umum Periode 2026-2029

Afifuddin Kalla saat mengembalikan formulir pendaftaran sebagai Calon Ketua Umum BPP HIPMI periode 2026-2029. (Istimewa)
JawaPos.com - Afifuddin Kalla resmi mengembalikan formulir pendaftaran sebagai Calon Ketua Umum BPP HIPMI periode 2026-2029. Dengan begitu, perjalanan pencalonannya sebagai orang nomor satu di HIPMI dimulai.
Afifuddin mengatakan, pencalonannya sebagai ketua umum HIPMI merupakan komitmen kaderisasi organisasi tersebut yang sudah dia jalani sejak 2008. Sebagai salah satu organisasi pengusaha muda terbesar di Indonesia, kaderisasi menjadi salah satu kunci keberlangsungan HIPMI untuk masa mendatang.
Keponakan mantan Wapres Jusuf Kalla ini menyebut pencalonan dirinya sebagai one last dance puncak pengabdian di HIPMI. Sebab, sepanjang di organisasi tersebut, Afifuddin sudah menduduki banyak jabatan seperti Ketua Umum BPC, Ketua Umum BPD hingga pengurus BPP HIPMI.
“Ini bukan tentang saya. Ini tentang bagaimana HIPMI bisa benar-benar hadir dan berdampak. Kita tidak hanya bicara, kita bikin jadi nyata,” ujar Afifuddin, Selasa (21/4).
Dalam dokumen program kerja yang disusunnya, Afifuddin Kalla melihat Indonesia saat ini berada dalam fase konsolidasi ekonomi yang penting. Pertumbuhan tetap terjaga, namun disaat yang sama, pengusaha muda masih menghadapi tantangan nyata seperti akses permodalan, kesenjangan digital hingga kompleksitas regulasi.
Oleh karena itu, HIPMI perlu meningkatkan perannya dalam menghubungan pengusaha dengan pemerintah maupun ekosistem bisnis. Dengan begitu, terjalin sinergi maksimal dalam mendongkrak ekonomis nasional.
Dalam pencalonannya, Afifuddin membawa visi “Menjadikan HIPMI sebagai mesin penggerak ekonomi nasional melalui pengusaha muda yang berdaya saing, inovatif dan berjiwa kebangsaan serta bersinergi dengan HIPMI di seluruh nusantara.” Visi ini menegaskan arah kepemimpinan yang tidak hanya kuat di pusat, tetapi juga inklusif dan bersinergi dengan dengan seluruh BPD dan BPC HIPMI di berbagai daerah.
Afifuddin memastikan, kepemimpinannya kelak jika menjadi ketua umum HIPMI akan sejalan dengan arah pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Terutama dalam aspek menciptakan kedaulatan ekonomi, hilirisasi industri dan penciptaan lapangan kerja.
HIPMI diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan pengusaha muda menjadi bagian utama dari pertumbuhan ekonomi Indonesia.
