JK Curiga Video Ceramah Maluku-Poso Viral Usai Laporkan Rismon: Ini Pengalihan Isu?

JawaPos.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), angkat bicara mengenai video ceramahnya mengenai Maluku dan Poso yang mendadak viral di media sosial.

JK menilai ada kejanggalan di balik ramainya video tersebut, terutama terkait waktunya yang berdekatan dengan langkah hukum yang ia ambil terhadap ahli digital forensik, Rismon Sianipar.

JK secara blak-blakan menaruh rasa curiga bahwa viralnya video tersebut bukan sebuah kebetulan. Ia menduga ada motif tertentu di balik serangan yang mengarah pada ceramahnya.

"Saya tidak menuduh politik, tetapi ini kenyataannya bahwa ini timbul setelah saya mengadukan Rismon," kata JK dalam jumpa pers di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (18/4).

Sebagaimana diketahui, Jusuf Kalla telah resmi melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri.

Laporan ini dilayangkan lantaran Rismon dituding melakukan fitnah dan pencemaran nama baik dengan menuduh JK mendanai kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

"Timbul lah ini. Sensitif sekali itu ijazah. Kenapa sih?" sambungnya.

JK juga menilai masalah ijazah Jokowi tersebut sudah terlalu lama berlarut-larut dan memecah belah masyarakat.

Menurutnya, masalah ini bisa diselesaikan dengan mudah, yakni Jokowi memperlihatkannya ke publik.