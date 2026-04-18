JK Curiga Video Ceramah Maluku-Poso Viral Usai Laporkan Rismon: Ini Pengalihan Isu?

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) memberikan keterangan pers usai menyerahkan laporan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (8/4/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), angkat bicara mengenai video ceramahnya mengenai Maluku dan Poso yang mendadak viral di media sosial.
JK menilai ada kejanggalan di balik ramainya video tersebut, terutama terkait waktunya yang berdekatan dengan langkah hukum yang ia ambil terhadap ahli digital forensik, Rismon Sianipar.
JK secara blak-blakan menaruh rasa curiga bahwa viralnya video tersebut bukan sebuah kebetulan. Ia menduga ada motif tertentu di balik serangan yang mengarah pada ceramahnya.
"Saya tidak menuduh politik, tetapi ini kenyataannya bahwa ini timbul setelah saya mengadukan Rismon," kata JK dalam jumpa pers di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (18/4).
Sebagaimana diketahui, Jusuf Kalla telah resmi melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri.
Laporan ini dilayangkan lantaran Rismon dituding melakukan fitnah dan pencemaran nama baik dengan menuduh JK mendanai kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
"Timbul lah ini. Sensitif sekali itu ijazah. Kenapa sih?" sambungnya.
JK juga menilai masalah ijazah Jokowi tersebut sudah terlalu lama berlarut-larut dan memecah belah masyarakat.
Menurutnya, masalah ini bisa diselesaikan dengan mudah, yakni Jokowi memperlihatkannya ke publik.
"Dan saya lihat itu asli, kenapa tidak dikasih lihat? Kenapa tidak dikasih lihat? Membiarkan masyarakat ini berkelahi diri sendiri, saling memaki masyarakat. Dua tahun," tegasnya.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan
7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa
Rekomendasi Kuliner Sate Kambing Terenak di Jogja: Daging Empuk di Lidah, Bumbu Meresap Sempurna
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT