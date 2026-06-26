Prediksi Skor Norwegia vs Prancis di Piala Dunia 2026: Duel Haaland dan Mbappe Penentu Juara Grup I

Erling Haaland tak ambil pusing hasil laga lawan Prancis. (Instagram/@erling)
JawaPos.com - Laga antara Norwegia dan Prancis akan menjadi salah satu pertandingan paling menarik pada matchday terakhir Grup I Piala Dunia 2026.
Kedua tim dijadwalkan bertemu di Boston Stadium pada Sabtu, 27 Juni 2026 pukul 02.00 WIB. Meski sama-sama sudah memastikan tiket ke babak 32 besar, pertandingan ini tetap memiliki arti penting karena menentukan siapa yang berhak finis sebagai juara grup.
Baik Norwegia maupun Prancis tampil sempurna dalam dua pertandingan awal. Keduanya sama-sama mengoleksi enam poin sehingga persaingan di laga terakhir dipastikan berlangsung sengit.
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Posisi puncak klasemen menjadi incaran karena berpotensi memberikan lawan yang lebih menguntungkan pada fase gugur.
Norwegia datang ke pertandingan ini dengan rasa percaya diri tinggi. Tim asuhan Stale Solbakken mampu tampil mengejutkan sepanjang fase grup. Mereka sukses mengalahkan Irak dengan skor meyakinkan sebelum menundukkan Senegal dalam pertandingan yang berlangsung ketat.
Penampilan impresif Norwegia tidak bisa dilepaskan dari performa Erling Haaland. Striker Manchester City itu langsung menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu penyerang terbaik dunia. Empat gol yang sudah ia cetak menjadi bukti bahwa dirinya sedang berada dalam performa terbaik.
Selain Haaland, kreativitas Martin Odegaard juga menjadi salah satu kekuatan utama Norwegia. Gelandang Arsenal tersebut berperan penting dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Kombinasi Odegaard dengan Alexander Sorloth serta Antonio Nusa membuat lini depan Norwegia semakin berbahaya.
Namun, tantangan kali ini jelas berbeda. Prancis memiliki kualitas skuad yang lebih lengkap dengan kedalaman pemain yang merata di setiap lini. Les Bleus juga datang dengan catatan dua kemenangan meyakinkan setelah mengalahkan Senegal dan Irak.
Tim besutan Didier Deschamps tampil efektif sepanjang fase grup. Mereka mampu mencetak enam gol dan hanya kebobolan satu kali. Statistik tersebut menunjukkan keseimbangan permainan antara lini serang dan pertahanan.
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