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Kamis, 25 Juni 2026 | 16.20 WIB

Berebut Juara Grup I Piala Dunia 2026, Kylian Mbappe Dkk Tanpa Didier Deschamps Lawan Norwegia

Pelatih Timnas Prancis Didier Deschamps. (@_BeFootball/X) - Image

Pelatih Timnas Prancis Didier Deschamps. (@_BeFootball/X)

JawaPos.com – Prancis harus menjalani matchday terakhir grup I Piala Dunia 2026 tanpa sosok paling penting di pinggir lapangan. Entraineur Didier Deschamps harus meninggalkan kamp Les Bleus –sebutan Prancis– di Boston setelah sang ibu meninggal dunia pada Selasa (23/6).

Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) mengonfirmasi bahwa Deschamps telah mendapat izin untuk pulang ke Prancis untuk mengurus pemakaman. Tugas entraineur berusia 57 tahun itu saat melawan Norwegia di Gillette Stadium, Foxborough, Sabtu (27/6), dipercayakan kepada asistennya.

Didier Deschamps telah mempercayakan asistennya, Guy Stephan, dengan tanggung jawab memimpin skuad hingga dia kembali. Selama masa yang sangat menyakitkan ini, kami meminta rasa hormat dan kesabaran Anda sepenuhnya,” tulis pernyataan resmi FFF.

Meski tanpa Deschamps, posisi Prancis relatif aman. Kylian Mbappe dkk telah memastikan tiket ke babak 32 besar setelah meraih dua kemenangan beruntun. Norwegia pun mencatat hasil serupa. Praktis, laga kedua tim adalah menentukan siapa yang berhak finis sebagai juara grup I.

Editor: Hendra
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