Berebut Juara Grup I Piala Dunia 2026, Kylian Mbappe Dkk Tanpa Didier Deschamps Lawan Norwegia

JawaPos.com – Prancis harus menjalani matchday terakhir grup I Piala Dunia 2026 tanpa sosok paling penting di pinggir lapangan. Entraineur Didier Deschamps harus meninggalkan kamp Les Bleus –sebutan Prancis– di Boston setelah sang ibu meninggal dunia pada Selasa (23/6).

Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) mengonfirmasi bahwa Deschamps telah mendapat izin untuk pulang ke Prancis untuk mengurus pemakaman. Tugas entraineur berusia 57 tahun itu saat melawan Norwegia di Gillette Stadium, Foxborough, Sabtu (27/6), dipercayakan kepada asistennya.

”Didier Deschamps telah mempercayakan asistennya, Guy Stephan, dengan tanggung jawab memimpin skuad hingga dia kembali. Selama masa yang sangat menyakitkan ini, kami meminta rasa hormat dan kesabaran Anda sepenuhnya,” tulis pernyataan resmi FFF.