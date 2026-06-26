Prediksi Susunan Pemain Timnas Prancis vs Norwegia: Aurelien Tchouameni Waspadai Erling Haaland

JawaPos.com - Aurelien Tchouameni mewaspadai Erling Haaland jelang pertandingan tim nasional Prancis melawan Norwegia. Laga Grup I tersebut bakal dimainkan di Gillette Stadium, Sabtu (27/6) pukul 02.00 WIB.

Gelandang timnas Prancis tersebut bakal mempersembahkan kemenangan tersebut untuk Didier Deschamps. Sebab, sang pelatih sedang berduka setelah ibunya meninggal dunia.

"Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membuat Prancis dan dia (Deschamps) bangga besok," kata Aurelien Tchouameni yang dikutip dari Aftenposten, Jumat (26/6).

Salah satu pemain yang menjadi ancaman bagi Tchouameni adalah Erling Haaland. Menurutnya, penyerang Manchester City tersebut bisa mencetak gol kapan saja.

"Haaland bisa mencetak gol kapan saja. Dia pemain kelas dunia. Jika Anda tidak berkonsentrasi, Anda akan menanggung akibatnya," ujar gelandang Real Madrid tersebut.

Kemenangan menjadi target timnas Prancis saat menghadapi Norwegia. Jika bisa meraih tiga poin, maka Les Blues bisa memastikan sebagai juara Grup D.

"Kami berdua ingin memenangkan grup ini. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi kami ingin menang. Hal terpenting bagi kami adalah memenangkan pertandingan. Setiap kali kami mengenakan seragam Prancis, tujuan kami adalah untuk menang. Itulah tantangan besok," pungkas Aurelien Tchouameni.

Prediksi susunan pemain Norwegia vs Prancis Timnas Prancis dan Norwegia sudah menyiapkan pemain terbaiknya. Berikut ini susunan pemain terbaik kedua tim yang dilansir Fotmob: