Prediksi Skor Norwegia vs Prancis di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Bidik Gol Kelima!

Kylian Mbappe dan Erling Haaland menjadi pusat perhatian saat Prancis menghadapi Norwegia dalam duel penentuan juara Grup I Piala Dunia 2026. (Instagram @k.mbappe)
JawaPos.com — Norwegia dan Prancis akan berebut status juara Grup I Piala Dunia 2026 saat bertemu di Boston Stadium pada Sabtu (27/6/2026) pukul 02.00 WIB. Kedua tim sama-sama sudah mengoleksi enam poin dan memastikan tiket ke babak 32 besar, tetapi kemenangan tetap penting untuk menghindari lawan yang lebih berat di fase gugur.
Laga ini menghadirkan duel dua penyerang terbaik dunia. Erling Haaland dan Kylian Mbappe sama-sama tampil tajam sepanjang fase grup dan menjadi tumpuan utama negaranya.
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Norwegia tampil sebagai salah satu kejutan terbesar di Piala Dunia 2026. Setelah terakhir tampil pada edisi 1998, tim asuhan Stale Solbakken langsung menunjukkan ketajamannya dengan mencetak tujuh gol dalam dua pertandingan.
Empat dari tujuh gol tersebut dicetak Erling Haaland. Striker Manchester City itu kembali membuktikan kualitasnya sebagai predator kotak penalti dan menjadi ancaman utama bagi setiap lawan.
Di sisi lain, Prancis juga tampil meyakinkan sebagai salah satu kandidat kuat juara dunia. Tim besutan Didier Deschamps menyapu bersih dua laga awal dengan kemenangan meyakinkan atas Senegal dan Irak.
Kylian Mbappe kembali menjadi motor serangan Les Bleus. Kapten tim itu juga telah mengoleksi empat gol dan diprediksi tetap menjadi pilihan utama meski Prancis sudah memastikan tiket ke fase gugur.
Meski sama-sama produktif, kekuatan terbesar Prancis justru berada di lini belakang. Kombinasi William Saliba, Dayot Upamecano, Jules Kounde, Theo Hernandez, dan Mike Maignan membuat Les Bleus baru kebobolan satu gol sepanjang fase grup.
Pertahanan solid tersebut akan menghadapi ujian sesungguhnya ketika berhadapan dengan Haaland. Penyerang berusia 25 tahun itu terkenal sangat efektif memanfaatkan peluang sekecil apa pun di depan gawang.
Norwegia juga memiliki kreativitas tinggi melalui Martin Odegaard. Gelandang Arsenal tersebut menjadi pengatur ritme permainan sekaligus pemasok bola utama bagi Haaland dan Alexander Sorloth.
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Namun, kualitas individu Prancis di hampir semua lini masih berada di atas Norwegia. Kedalaman skuad yang dimiliki Didier Deschamps memungkinkan rotasi dilakukan tanpa mengurangi kualitas permainan tim.
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