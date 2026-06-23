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M Shofyan Dwi Kurniawan
Rabu, 24 Juni 2026 | 01.37 WIB

Berbagai Teknologi Baru di Piala Dunia 2026: Dari Kamera Wasit hingga Analis AI

Piala Dunia 2026 bukan hanya panggung bagi para pemain terbaik dunia, tetapi juga menjadi ajang unjuk teknologi terbaru. Mulai dari kamera di tubuh wasit, analisis berbasis AI, hingga bola pintar dengan sensor canggih. (Instagram/@achief.official)

JawaPos.com - Piala Dunia selalu menjadi tempat lahirnya inovasi baru. Jika sebelumnya teknologi garis gawang dan VAR menjadi sorotan, edisi 2026 menghadirkan sederet terobosan yang membuat pertandingan semakin modern sekaligus memberikan pengalaman baru bagi para penggemar.

Melansir The Conversation, mulai dari kamera yang dikenakan wasit hingga kecerdasan buatan yang membantu menganalisis pertandingan, berikut beberapa teknologi yang mencuri perhatian di Piala Dunia 2026.

1. Kamera Wasit, Penggemar Bisa Melihat dari Sudut Pandang Sang Pengadil

Salah satu inovasi paling menarik di Piala Dunia 2026 adalah penggunaan kamera tubuh atau ref cam yang dipasang pada wasit.

Teknologi ini memungkinkan penonton melihat momen penting dari sudut pandang wasit secara langsung. Gol, pelanggaran, hingga keputusan krusial kini dapat disaksikan dari perspektif yang sebelumnya tak pernah tersedia.

Kehadiran kamera ini mendapat banyak pujian karena memberikan pengalaman yang lebih imersif bagi penonton televisi.

2. Rekonstruksi 3D Membantu Menjelaskan Keputusan VAR

Selain kamera wasit, FIFA juga semakin mengembangkan rekonstruksi tiga dimensi dalam tayangan pertandingan.

Teknologi ini memanfaatkan sistem pelacakan pemain untuk menciptakan ulang sebuah momen dari berbagai sudut pandang. Situasi offside yang rumit, misalnya, bisa diperlihatkan secara lebih jelas kepada penonton.

Bahkan, di masa depan penggemar mungkin bisa melihat sebuah gol dari perspektif penjaga gawang atau pemain tertentu.

3. Teknologi Garis Lapangan untuk Pertama Kalinya

Setelah teknologi garis gawang diperkenalkan pada Piala Dunia 2014, kini FIFA menghadirkan teknologi baru untuk menentukan apakah bola sudah keluar lapangan.

Sistem tersebut membantu menentukan keputusan lemparan ke dalam maupun tendangan sudut dengan lebih cepat dan akurat.

Dengan bantuan sensor dan kamera, peluang terjadinya kesalahan manusia semakin kecil.

Editor: Edi Yulianto
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