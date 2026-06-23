Dukun Ghana Klaim Kutuk Harry Kane di Piala Dunia 2026, Benarkah Bisa Pengaruhi Duel Inggris vs Ghana?

Harry Kane menjadi sorotan setelah dukun Ghana Nana Kwaku Bonsam mengklaim melakukan ritual untuk mengganggu performanya jelang laga Ghana vs Inggris di Piala Dunia 2026. (Instagram/@harrykane)
JawaPos.com — Kapten Timnas Inggris Harry Kane menjadi sorotan jelang laga Piala Dunia 2026 setelah pendeta tradisional Ghana, Nana Kwaku Bonsam, mengklaim telah melakukan ritual untuk mengganggu performanya saat Inggris menghadapi Ghana.
Pernyataan kontroversial itu memicu perdebatan luas karena muncul menjelang salah satu pertandingan penting di turnamen tersebut.
Pendeta tradisional Ghana, Nana Kwaku Bonsam, kembali menjadi perhatian publik sepak bola dunia setelah mengklaim telah mengutuk striker sekaligus kapten Timnas Inggris, Harry Kane.
Klaim tersebut disampaikan menjelang pertandingan Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Ghana dan Inggris.
Pernyataan itu langsung memicu kontroversi karena menyangkut upaya memengaruhi hasil pertandingan melalui ritual spiritual.
Siapa Nana Kwaku Bonsam dan Apa Klaimnya?
Nana Kwaku Bonsam dikenal sebagai sosok yang kerap membuat pernyataan kontroversial saat turnamen internasional berlangsung.
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Ia sebelumnya juga pernah mengeluarkan klaim serupa terhadap sejumlah pemain dan tim nasional pada ajang besar.
Menjelang duel Ghana melawan Inggris, Bonsam mengaku telah melakukan ritual khusus yang ditujukan kepada Harry Kane.
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