Tanggapan Miroslav Klose saat Rekor Gol Piala Dunia Miliknya Dilampaui Lionel Messi

JawaPos.com - Lionel Messi akhirnya berhasil mengukir sejarah baru di Piala Dunia 2026. Dua gol yang dicetak sang kapten Argentina ke gawang Austria membuatnya resmi melampaui rekor Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia.

Namun, jauh sebelum rekor itu benar-benar pecah, Klose ternyata sudah memberikan restunya.

Legenda Jerman tersebut justru menyambut kemungkinan Messi mengambil alih tahtanya dengan penuh kebanggaan dan rasa hormat.

Messi Akhirnya Lewati Rekor Klose Sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, Klose masih memegang rekor dengan 16 gol di ajang Piala Dunia. Sementara itu, Messi berada tiga gol di belakangnya.

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Namun, jarak itu langsung terpangkas ketika sang megabintang Argentina mencetak hattrick dalam kemenangan atas Aljazair di laga pembuka Grup J.

Beberapa hari kemudian, Messi menyamai torehan Klose sebelum akhirnya memecahkan rekor tersebut lewat gol indah kaki kiri ke gawang Austria.

Gol ke-17 Messi itu membuat pemain berusia 38 tahun tersebut berdiri sendirian di puncak daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Ia bahkan menambah satu gol lagi untuk memperlebar jarak menjadi 18 gol.

Klose Sudah Memprediksi Rekornya Akan Pecah Melansir Give Me Sport, dalam wawancara dengan media Jerman Suddeutsche Zeitung sebelum turnamen dimulai, Klose mengaku sama sekali tidak keberatan jika rekornya diambil alih.

Menurut mantan striker Bayern Munchen dan Lazio itu, format baru Piala Dunia dengan 48 peserta memang membuat peluang lahirnya rekor-rekor baru semakin besar.

"Dengan lebih banyak tim, ada lebih banyak pertandingan, dan oleh karena itu lebih banyak peluang untuk mencetak gol. Dan saya berharap Argentina dan Prancis akan melaju jauh."

"Messi Dipersilakan Memecahkan Rekor Saya" Klose bahkan secara terbuka mengaku tak memiliki masalah sedikit pun jika Messi menjadi pemilik rekor baru.