Didier Deschamps Yakin Kylian Mbappe Akan Jadi Raja Gol Piala Dunia

Kylian Mbappe cetak dua gol dalam kemenangan Prancis 3-0 atas Irak di Piala Dunia. (ig @equipedefrance)
JawaPos.com - Kylian Mbappe semakin mendekati status legenda Piala Dunia. Pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps, bahkan yakin sang penyerang akan memecahkan rekor gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut setelah kembali tampil gemilang dalam kemenangan 3-0 atas Irak.
Kylian Mbappe mencetak dua gol dalam pertandingan tersebut, menjadikannya untuk kedua kalinya mengemas brace di Piala Dunia 2026. Tambahan dua gol itu membuat koleksi gol penyerang timnas Prancis itu menjadi 16 gol di Piala Dunia sepanjang karirnya.
Jumlah itu menyamai catatan rekor piala dunia yang sebelumnya dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose. Kini, Kylian Mbappe hanya tertinggal dua gol dari Lionel Messi yang sudah mengoleksi 18 gol setelah juga mencetak dua gol untuk Argentina pada hari yang sama.
Melansir Deadspin, Didier Deschamps tak menutupi keyakinan bahwa Mbappe akan terus menambah jumlah golnya di masa depan. "Yah, rekor memang ada untuk dipecahkan," kata Deschamps dalam konferensi pers usai pertandingan.
"Dan sekarang dia memiliki angka simbolis. Dia memiliki 100 penampilan internasional. Dia selalu mencetak gol. Dia akan mencetak lebih banyak gol," imbuh dia.
Pelatih yang membawa timnas Prancis juara dunia 2018 itu juga membandingkan Mbappe dengan dua ikon sepak bola modern, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo.
"Ambil contoh Messi, ambil contoh Cristiano Ronaldo. Saya tidak yakin Kylian akan bermain selama mereka di usia yang sama, tetapi selama dia masih berada di lapangan dan merasa dalam kondisi prima, dia akan mencetak banyak gol," tutur Deschamps.
"Setiap kali dia memecahkan rekornya sendiri, dia selalu punya kemampuan untuk meningkatkannya lagi," tambah Deschamps.
Menariknya, dua gol Mbappe ke gawang Irak tercipta dalam situasi yang tidak biasa. Pertandingan sempat dihentikan selama hampir tiga jam akibat cuaca buruk, menjadikannya salah satu laga paling unik di Piala Dunia 2026 sejauh ini.
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?
Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar
Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team
Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!