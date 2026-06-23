Didier Deschamps Yakin Kylian Mbappe Akan Jadi Raja Gol Piala Dunia

JawaPos.com - Kylian Mbappe semakin mendekati status legenda Piala Dunia. Pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps, bahkan yakin sang penyerang akan memecahkan rekor gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut setelah kembali tampil gemilang dalam kemenangan 3-0 atas Irak.

Kylian Mbappe mencetak dua gol dalam pertandingan tersebut, menjadikannya untuk kedua kalinya mengemas brace di Piala Dunia 2026. Tambahan dua gol itu membuat koleksi gol penyerang timnas Prancis itu menjadi 16 gol di Piala Dunia sepanjang karirnya.

Jumlah itu menyamai catatan rekor piala dunia yang sebelumnya dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose. Kini, Kylian Mbappe hanya tertinggal dua gol dari Lionel Messi yang sudah mengoleksi 18 gol setelah juga mencetak dua gol untuk Argentina pada hari yang sama.

Deschamps: Rekor Memang Diciptakan untuk Dipecahkan Melansir Deadspin, Didier Deschamps tak menutupi keyakinan bahwa Mbappe akan terus menambah jumlah golnya di masa depan. "Yah, rekor memang ada untuk dipecahkan," kata Deschamps dalam konferensi pers usai pertandingan.

"Dan sekarang dia memiliki angka simbolis. Dia memiliki 100 penampilan internasional. Dia selalu mencetak gol. Dia akan mencetak lebih banyak gol," imbuh dia.

Pelatih yang membawa timnas Prancis juara dunia 2018 itu juga membandingkan Mbappe dengan dua ikon sepak bola modern, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo.

"Ambil contoh Messi, ambil contoh Cristiano Ronaldo. Saya tidak yakin Kylian akan bermain selama mereka di usia yang sama, tetapi selama dia masih berada di lapangan dan merasa dalam kondisi prima, dia akan mencetak banyak gol," tutur Deschamps.

"Setiap kali dia memecahkan rekornya sendiri, dia selalu punya kemampuan untuk meningkatkannya lagi," tambah Deschamps.