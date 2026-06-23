Dukun Asal Ghana bakal Kirim Santet untuk Harry Kane agar Striker Inggris Itu Cedera

JawaPos.com - Pertandingan antara Ghana dan Inggris di Piala Dunia 2026 rupanya sudah memanas bahkan sebelum bola pertama ditendang. Bukan karena perang kata-kata antar pemain atau pelatih, melainkan karena pernyataan kontroversial dari seorang dukun terkenal asal Ghana.
Nana Kwaku Bonsam, yang dikenal luas di negaranya dan memiliki julukan "Setan Hari Rabu", mengaku akan menggunakan kekuatan spiritual untuk menghentikan Harry Kane agar tidak bisa memberikan ancaman bagi Ghana.
Melansir Talksport, dalam wawancara dengan Daily Star, pria yang namanya secara harfiah berarti "Setan Hari Rabu" itu mengaku telah mempersiapkan sesuatu khusus untuk kapten timnas Inggris tersebut.
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"Saya sedang berupaya mengendalikan Harry Kane. Saya telah menunjukkan kemampuan saya sebelumnya, jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk menghentikannya."
"Saya sangat terkenal dengan prediksi saya. Saya tidak mengharapkan dia mengalami cedera serius. Ini hanya akan cukup untuk menghentikannya melawan negara saya."
"Saya akan melakukan pekerjaan saya agar dapat membantu Ghana."
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Pernyataan tersebut muncul setelah Kane tampil impresif pada laga pembuka Grup L dengan menyumbang dua gol dalam kemenangan 4-2 Inggris atas Kroasia.
Nama Nana Kwaku Bonsam sempat menjadi sorotan pada Piala Dunia 2014. Saat itu, ia mengklaim sebagai sosok di balik masalah lutut yang dialami Cristiano Ronaldo menjelang turnamen di Brasil.
Kala itu, Ronaldo memang mengalami sejumlah masalah kebugaran pada akhir musim bersama Real Madrid dan melewatkan beberapa pertandingan sebelum tampil di Piala Dunia.
Dukun tersebut bahkan sempat melontarkan pernyataan yang lebih kontroversial.
"Saya tahu tentang cedera Cristiano Ronaldo, saya sedang menanganinya. Saya sangat serius tentang hal itu."
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