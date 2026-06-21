Ditonton Harry Kane, Thomas Tuchel Jadi Tamu Kehormatan Tim Bisbol usai Inggris Libas Kroasia

Thomas Tuchel menjadi tamu kehormatan bagi tim bisbol Kansas City Royals. (Dok. Instagram/@england)
JawaPos.com - Tidak sampai 24 jam pasca membawa Inggris menang 4-2 atas Kroasia (18/6), Thomas Tuchel langsung menuju ke stadion lain. Kemarin, pelatih The Tree Lions itu berada di Kauffman Stadium, Kansas City, Amerika Serikat (AS). Bukan untuk memimpin Inggris berlaga.
Pelatih asal Jerman itu justru jadi tamu kehormatan bagi tim bisbol tuan rumah, Kansas City Royals. Dia menjadi pelempar bola pertama jelang laga melawan St Louis Cardinals.
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Meski jadi pengalaman pertama, lemparan Tuchel dipuji anak asuhnya. "Dia (Tuchel) berhasil melakukan strike. Salut untuknya," kata kapten Inggris Harry Kane dikutip dari KansasCity.com.
Kane memang hadir di lokasi tersebut bersama dua rekannya: Dan Burn serta Djed Spence. "Saya akui bahwa bos (Tuchel) sebelumnya sempat sedikit gugup. Jadi dia telah melakukan pekerjaan melempar dengan cukup baik," beber bomber Bayern Munchen itu.
Bagi Kane, hadir di laga bisbol cukup menghiburnya. Sebab, setelah ini The Three Lions akan menghadapi lawan berat. Mereka akan melawan Ghana pada Rabu (24/6). Di laga sebelumnya, Ghana baru saja menang 1-0 atas Panama (18/6). "Saya sangat senang. Karena kami datang di sini dan mendapat perlakukan yang sungguh luar biasa," pungkas Kane.
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