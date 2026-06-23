Prediksi Skor Inggris vs Ghana di Piala Dunia 2026: Harry Kane Tumpuan The Three Lions Amankan Tiket 32 Besar

JawaPos.com — Inggris berpeluang mengamankan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 saat menghadapi Ghana pada matchday kedua Grup L di Gillette Stadium, Foxborough, Rabu (24/6/2026) pukul 03.00 WIB.

Kemenangan akan membuat pasukan Thomas Tuchel semakin nyaman di puncak klasemen sekaligus mengurangi tekanan jelang laga terakhir kontra Panama.

Setelah membuka turnamen dengan kemenangan 4-2 atas Kroasia, Inggris datang dengan modal kepercayaan diri tinggi. Harry Kane menjadi sorotan utama berkat dua gol yang dicetaknya dalam laga tersebut.

Meski sempat kesulitan pada babak pertama, Inggris menunjukkan kualitas sebagai salah satu kandidat juara saat memasuki paruh kedua pertandingan.

Intensitas serangan meningkat drastis dan membuat Kroasia kesulitan mengimbangi permainan The Three Lions.

Jude Bellingham kembali membuktikan statusnya sebagai salah satu gelandang terbaik dunia.

Gol yang dicetaknya menjadi titik balik yang mengubah jalannya pertandingan sebelum Marcus Rashford memastikan kemenangan dengan gol penutup.

Mengapa Inggris Lebih Diunggulkan? Secara kualitas skuad, pengalaman turnamen, dan kedalaman pemain, Inggris berada di level yang lebih tinggi dibanding Ghana.