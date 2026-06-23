Antar Norwegia Petik 2 Kemenangan Berturut-turut, Haaland Bangga

Erling Haaland merayakan gol saat membawa Norwegia menang 4-1 atas Irak dan terpilih sebagai Player of the Match di Piala Dunia 2026. (FIFA)
JawaPos.com - Penyerang tim nasional Norwegia Erling Haaland mengaku merasa bangga mengantar Norwegia memetik dua kemenangan berturut-turut di Grup I Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Senegal di Stadion Metlife, New York New Jersey, Amerika Serikat, Selasa WIB, dikutip dari ANTARA.
"Ini sungguh istimewa lagi. Malam yang luar biasa lagi dan saya sangat bangga," kata Haaland seusai pertandingan dalam laman resmi FIFA yang dipantau di Jakarta.
Norwegia memetik kemenangan kedua saat mengatasi perlawanan Senegal dengan skor akhir 3-2. Singa-Singa Nordik melanjutkan tren kemenangan setelah sebelumnya menundukkan Irak dengan skor 4-1.
Dalam dua pertandingan itu, Haaland yang menjalani debutnya di Piala Dunia mampu mencetak dua gol di setiap pertandingan untuk mengantar Norwegia melaju ke fase gugur.
Striker yang membela Manchester City di Liga Inggris itu menjadi salah satu kandidat kuat merebut Sepatu Emas pada Piala Dunia kali ini.
Haaland telah membukukan empat gol yang menempatkannya di posisi yang sama dengan Kylian Mbappe, di bawah Lionel Messi yang telah mengoleksi lima gol.
Pemain berusia 25 tahun mengaku sangat menikmati dua laganya bersama Norwegia di panggung sepak bola antarnegara terbesar dunia kali ini.
"Anda bisa melihatnya. Piala Dunia itu menyenangkan!" katanya.
Timnas Norwegia yang diasuh pelatih Stale Solbakken sejauh ini menunjukkan penampilan yang gemilang setelah absen selama 28 tahun. Selanjutnya, Norwegia akan menjalani duel sesama tim Eropa melawan Prancis yang akan menentukan posisi juara Grup I.
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?
Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar
Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team
Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!