Antar Norwegia Petik 2 Kemenangan Berturut-turut, Haaland Bangga

JawaPos.com - Penyerang tim nasional Norwegia Erling Haaland mengaku merasa bangga mengantar Norwegia memetik dua kemenangan berturut-turut di Grup I Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Senegal di Stadion Metlife, New York New Jersey, Amerika Serikat, Selasa WIB, dikutip dari ANTARA.

"Ini sungguh istimewa lagi. Malam yang luar biasa lagi dan saya sangat bangga," kata Haaland seusai pertandingan dalam laman resmi FIFA yang dipantau di Jakarta.

Norwegia memetik kemenangan kedua saat mengatasi perlawanan Senegal dengan skor akhir 3-2. Singa-Singa Nordik melanjutkan tren kemenangan setelah sebelumnya menundukkan Irak dengan skor 4-1.

Dalam dua pertandingan itu, Haaland yang menjalani debutnya di Piala Dunia mampu mencetak dua gol di setiap pertandingan untuk mengantar Norwegia melaju ke fase gugur.

Striker yang membela Manchester City di Liga Inggris itu menjadi salah satu kandidat kuat merebut Sepatu Emas pada Piala Dunia kali ini.

Haaland telah membukukan empat gol yang menempatkannya di posisi yang sama dengan Kylian Mbappe, di bawah Lionel Messi yang telah mengoleksi lima gol.

Pemain berusia 25 tahun mengaku sangat menikmati dua laganya bersama Norwegia di panggung sepak bola antarnegara terbesar dunia kali ini.

"Anda bisa melihatnya. Piala Dunia itu menyenangkan!" katanya.