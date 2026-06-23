Viral! Pengakuan BEM FH UBK Usai Temui Gibran, Ngaku Terima Uang hingga Minta Maaf ke Mahasiswa

JawaPos.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK) mendadak menjadi bahan perbincangan netizen di jagat maya. Sebab, mereka diduga menerima sejumlah uang setelah dilakukannya mediasi dengan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka beberapa waktu lalu.

Bahkan, pengurus BEM FH UBK sempat diminta pertanggungjawaban oleh pihak kampus dan mahasiswa UBK agar membalikan nama baik UBK. Interograsi dari mahasiswa UBK sendiri sempat ditayangkan live di TikTok.

“Saya ngaku salah dan mohon maaf kepada kalian semua,” tukas Ketua BEM FH UBK Abdi Maludin. “Langkah apa yang akan kamu pertanggungjawabkan untuk balikin nama UBK?,” ungkap penanya yang diduga berasal dari UBK.

Dalam pengakuan masing-masing pengurus, disebutkan bahwa mereka mendapatkan uang dengan kisaran Rp 1,5-2 juta per orang.

Adapun Abdi sendiri tak sendirian saat bertemu Gibran, dia bersama sejumlah mahasiswa lainnya yang berjumlah 15 orang.

Meski begitu, tentunya informasi ini masih simpang siur dan belum bisa dipastikan. Pasalnya, pengakuan BEM FH UBK berada di bawah tekanan. Terlebih, beredar informasi bahwa kucuran dana mengalir pada mahasiswa yang berbeda-beda.

Sementara itu, media sosial X juga ramai memperbincangkan pengakuan BEM FH UBK ini. Salah satunya diunggah oleh akun X, @txtdarigen***.

Akun tersebut menyebutkan bahwa mahasiswa tersebut mendapatkan suap sebesar Rp 300 juta setelah bertemu dengan Wapres Gibran.

“Masih ingat mahasiswa yg di ajak gibran masuk ke istana? Ternyata mereka menerima suap pas ketemu gibran sebesar 300 juta. Bayangin banyaknya relawan yg nunggu berjam-jam menunggu hasil rapat mereka dengan wapres, tapi ternyata semuanya udah di setting. Malam ini (Selasa, 23 Juni) mereka lagi di introgasi oleh mahasiswa UBK,” ungkapnya.