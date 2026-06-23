Dua Gol Erling Haaland Bawa Norwegia Lolos ke Babak Gugur Piala Dunia untuk Pertama Kalinya dalam 28 Tahun

JawaPos.com - Erling Haaland terus menunjukkan ketajamannya di Piala Dunia 2026. Striker berusia 25 tahun itu mencetak dua gol saat Norwegia mengalahkan Senegal dengan skor 3-2 dan memastikan tiket ke babak gugur untuk pertama kalinya dalam 28 tahun.
Melansir The Independent, kemenangan di Boston tersebut membuat Norwegia menjelma menjadi salah satu kuda hitam turnamen.
Setelah terakhir kali mencapai fase gugur pada Piala Dunia 1998, generasi baru yang dipimpin Haaland kini berhasil menghidupkan kembali kejayaan sepak bola Norwegia.
Dengan tambahan dua gol tersebut, Haaland kini sudah mengoleksi empat gol hanya dari dua pertandingan. Catatan itu membuatnya sejajar dengan Kylian Mbappe dalam daftar pencetak gol terbanyak sementara, dan hanya terpaut satu gol dari Lionel Messi yang memimpin perburuan Sepatu Emas.
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Duel antara Norwegia dan Prancis pada laga terakhir Grup I pun dipastikan akan menjadi salah satu pertandingan paling menarik di fase grup. Bukan hanya memperebutkan status juara grup, tetapi juga mempertemukan dua mesin gol paling mematikan saat ini, Haaland dan Mbappe.
Senegal sebenarnya mampu memberikan tekanan sejak awal pertandingan. Seperti ketika menghadapi Prancis, tim asal Afrika itu tampil disiplin dan berhasil membuat Haaland relatif kesulitan mendapatkan ruang selama setengah jam pertama.
Namun, pertahanan Senegal akhirnya goyah menjelang turun minum. Marcus Pedersen yang masuk menggantikan Julian Ryerson yang cedera berhasil membawa Norwegia unggul setelah memanfaatkan kesalahan kapten Senegal, Kalidou Koulibaly.
Kiper Edouard Mendy pun gagal menghentikan tembakan Pedersen. Keunggulan tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri memasuki babak kedua.
Baru beberapa menit babak kedua berjalan, Martin Odegaard menunjukkan kualitasnya dengan mengirim umpan terobosan yang sempurna kepada Haaland. Striker Manchester City itu tanpa ampun melepaskan tembakan keras ke sudut atas gawang untuk menggandakan keunggulan Norwegia.
Sepuluh menit kemudian, Haaland kembali mencatatkan namanya di papan skor. Kali ini ia mencetak gol lewat tendangan voli yang sempat membentur mistar sebelum masuk ke gawang.
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Meski tertinggal, Senegal tak menyerah. Ismaila Sarr mencetak dua gol balasan, termasuk satu gol di masa injury time, tetapi usaha mereka tetap tidak cukup untuk menghindari kekalahan.
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