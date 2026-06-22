Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Selasa, 23 Juni 2026 | 02.25 WIB

Penampakan Wajah Wanita yang Menipu Tantri Kotak dkk dengan Kerugian Mencapai Rp 10 Miliar

Penampakan wajah Poppy Nupitasari yang diduga menipu Tantri Kotak dkk dengan total kerugian hampir mencapai Rp 10 miliar. (Instagram: tantrisyalindri) - Image

Penampakan wajah Poppy Nupitasari yang diduga menipu Tantri Kotak dkk dengan total kerugian hampir mencapai Rp 10 miliar. (Instagram: tantrisyalindri)

JawaPos.com - Tantri Syalindri atau Tantri Kotak sangat geram dan kecewa kepada temannya sendiri setelah diduga ditipu olehnya. Bukan hanya vokalis grup band Kotak yang menjadi korban penipuan, banyak orang lainnya juga mengalami nasib serupa dengan total kerugian diperkirakan mencapai hampir Rp 10 miliar.

Saking kecewanya, Tantri Kotak mengungkapkan nama sekaligus mengunggah foto temannya yang diduga melakukan penipuan dengan nominal sangat besar.

Teman Tantri tersebut bernama Poppy Nupitasari. Salah satu foto yang diunggah Tantri di akun media sosialnya, Poppy terlihat sedang melakukan olahraga padel.

Menurut perempuan berhijab itu, pihak keluarga tidak tahu keberadaan Poppy. Tantri meminta tolong kepada siapa pun untuk menginformasikan keberadaannya apabila secara kebetulan melihat Poppy yang fotonya diperlihatkan Tantri di akun media sosialnya.

"Siapapun kalian yang ketemu dia dimana pun, yang check in apartemen/hotel/kontrak rumah menggunakan identitas atas nama Poppy Nupitasari, please kabarin aku ya," pinta Tantri.

Untuk saat ini Tantri mengaku belum siap bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi hingga ia dan banyak orang lainnya menjadi korban penipuan.

"Detailnya aku belum sanggup energi untuk cerita, aku lagi ploting energi dulu. Energi yang aku pakai sekarang cari tahu dimana keberadaan Poppy Nupitasari. Please sosmed do your magic," ujar Tantri.

Tantri dan sejumlah korban lainnya sudah mengumpulkan bukti-bukti kasus dugaan penipuan yang dilakukan Poppy. Saat ini masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. 

Jika Poppy tetap tidak ada itikad baik, Tantri dkk akan membawa permasalahan ini ke ranah hukum agar dia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Artikel Terkait
Tantri Kotak Sangat Tertekan Jadi Korban Penipuan oleh Temannya Sendiri - Image
Entertainment

Tantri Kotak Sangat Tertekan Jadi Korban Penipuan oleh Temannya Sendiri

Selasa, 23 Juni 2026 | 01.52 WIB

Tantri Kotak dan Banyak Orang Lainnya Kena Tipu, Kerugian Sekitar Rp 10 Miliar - Image
Entertainment

Tantri Kotak dan Banyak Orang Lainnya Kena Tipu, Kerugian Sekitar Rp 10 Miliar

Selasa, 23 Juni 2026 | 00.05 WIB

Tantri Sebut Vidi Orang Baik, Banyak yang Mendoakan - Image
Music & Movie

Tantri Sebut Vidi Orang Baik, Banyak yang Mendoakan

Minggu, 8 Maret 2026 | 08.59 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites - Image
1

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites

2

Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga

3

Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar

4

Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks

5

Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E

6

Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli

7

Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan

8

Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar

9

Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!

10

Prediksi Susunan Pemain Timnas Ekuador vs Curacao: Alan Franco Sudah Lupakan Kekalahan di Laga Perdana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore