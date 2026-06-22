Penampakan Wajah Wanita yang Menipu Tantri Kotak dkk dengan Kerugian Mencapai Rp 10 Miliar

Penampakan wajah Poppy Nupitasari yang diduga menipu Tantri Kotak dkk dengan total kerugian hampir mencapai Rp 10 miliar. (Instagram: tantrisyalindri)
JawaPos.com - Tantri Syalindri atau Tantri Kotak sangat geram dan kecewa kepada temannya sendiri setelah diduga ditipu olehnya. Bukan hanya vokalis grup band Kotak yang menjadi korban penipuan, banyak orang lainnya juga mengalami nasib serupa dengan total kerugian diperkirakan mencapai hampir Rp 10 miliar.
Saking kecewanya, Tantri Kotak mengungkapkan nama sekaligus mengunggah foto temannya yang diduga melakukan penipuan dengan nominal sangat besar.
Teman Tantri tersebut bernama Poppy Nupitasari. Salah satu foto yang diunggah Tantri di akun media sosialnya, Poppy terlihat sedang melakukan olahraga padel.
Menurut perempuan berhijab itu, pihak keluarga tidak tahu keberadaan Poppy. Tantri meminta tolong kepada siapa pun untuk menginformasikan keberadaannya apabila secara kebetulan melihat Poppy yang fotonya diperlihatkan Tantri di akun media sosialnya.
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"Siapapun kalian yang ketemu dia dimana pun, yang check in apartemen/hotel/kontrak rumah menggunakan identitas atas nama Poppy Nupitasari, please kabarin aku ya," pinta Tantri.
Untuk saat ini Tantri mengaku belum siap bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi hingga ia dan banyak orang lainnya menjadi korban penipuan.
"Detailnya aku belum sanggup energi untuk cerita, aku lagi ploting energi dulu. Energi yang aku pakai sekarang cari tahu dimana keberadaan Poppy Nupitasari. Please sosmed do your magic," ujar Tantri.
Tantri dan sejumlah korban lainnya sudah mengumpulkan bukti-bukti kasus dugaan penipuan yang dilakukan Poppy. Saat ini masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan.
Jika Poppy tetap tidak ada itikad baik, Tantri dkk akan membawa permasalahan ini ke ranah hukum agar dia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
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