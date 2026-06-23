Prediksi Skor Panama vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Luka Modric Berburu Poin Pertama

Luka Modric diprediksi akan memimpin Kroasia menghadapi Panama pada laga krusial Grup L Piala Dunia 2026 di BMO Field, Toronto. (Instagram @swansofficial)
JawaPos.com — Panama dan Kroasia sama-sama memburu poin pertama saat bertemu pada matchday kedua Grup L Piala Dunia 2026 di BMO Field, Toronto, Rabu (24/6/2026) pukul 06.00 WIB.
Kekalahan pada laga pembuka membuat duel ini menjadi penentu nasib kedua tim dalam menjaga peluang lolos ke babak 32 besar.
Panama datang dengan tekanan setelah kalah tipis 0-1 dari Ghana.
Sementara itu, Kroasia juga gagal meraih poin usai tumbang 2-4 dari Inggris dalam pertandingan yang memperlihatkan sejumlah kelemahan di lini belakang mereka.
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Panama dan Kroasia tidak memiliki banyak ruang untuk melakukan kesalahan lagi. Kekalahan kedua berpotensi membuat peluang lolos ke fase gugur semakin kecil, terutama jika hasil pertandingan lain di Grup L tidak menguntungkan.
Panama sebenarnya tampil cukup kompetitif saat menghadapi Ghana.
Tim asuhan Thomas Christiansen mampu mengimbangi permainan lawan dan beberapa kali menciptakan peluang berbahaya sebelum akhirnya kebobolan gol Caleb Yirenkyi pada masa injury time.
Hasil tersebut menjadi pukulan telak karena Panama tampil disiplin selama hampir 90 menit. Namun, penyelesaian akhir yang kurang efektif membuat mereka gagal mengubah peluang menjadi gol.
Di sisi lain, Kroasia menunjukkan mentalitas kuat ketika menghadapi Inggris. Mereka sempat dua kali menyamakan kedudukan melalui Martin Baturina dan Petar Musa sebelum akhirnya menyerah dengan skor 2-4.
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