Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati

JawaPos.com — Swiss dan Kanada akan saling berhadapan pada matchday ketiga Grup B Piala Dunia 2026 di BC Place, Vancouver, Kamis (25/6/2026) pukul 02.00 WIB.

Kedua tim sama-sama mengoleksi empat poin dan berpeluang besar finis sebagai juara grup, sehingga duel ini diprediksi berlangsung sengit dengan dampak besar terhadap peta klasemen akhir.

Mengapa Laga Swiss vs Kanada Jadi Penentu Juara Grup? Pertandingan ini menjadi penentu posisi puncak Grup B karena Swiss dan Kanada sama-sama mengoleksi empat poin dari dua pertandingan. Kanada berada di posisi pertama hanya karena unggul selisih gol atas Swiss.

Timnas Swiss tampil impresif sepanjang fase grup dengan catatan satu kemenangan dan satu hasil imbang. Kemenangan telak 4-1 atas Bosnia dan Herzegovina pada laga sebelumnya memperlihatkan kualitas serangan sekaligus efektivitas mereka dalam memanfaatkan peluang.

Di sisi lain, Kanada datang dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi setelah mencatat kemenangan bersejarah 6-0 atas Qatar. Hasil tersebut bukan hanya memastikan mereka tetap bersaing di papan atas grup, tetapi juga menjadi kemenangan terbesar Kanada sepanjang sejarah penampilan mereka di Piala Dunia.

Situasi klasemen membuat kedua tim tidak ingin sekadar bermain aman. Kemenangan akan membuka jalan menuju status juara grup sekaligus memberikan keuntungan menghadapi lawan yang lebih ringan pada fase gugur.

Swiss Andalkan Pertahanan Kokoh dan Pengalaman Tim asuhan Murat Yakin menunjukkan konsistensi yang patut diapresiasi dalam beberapa bulan terakhir. Swiss belum terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi dengan catatan dua kemenangan dan tiga hasil imbang.

Kekuatan utama La Nati terletak pada organisasi pertahanan yang disiplin. Dalam lima pertandingan terakhir, mereka tidak pernah kebobolan lebih dari satu gol dalam satu laga.

Catatan lain yang menarik adalah Swiss belum kebobolan pada babak pertama dalam lima pertandingan terakhir. Bahkan dua gol yang bersarang ke gawang mereka selama Piala Dunia 2026 tercipta pada masa injury time.