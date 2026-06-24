Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati

Jonathan David menjadi tumpuan Kanada saat menghadapi Swiss dalam duel penentuan juara Grup B Piala Dunia 2026 di BC Place, Vancouver. (CANMT)
JawaPos.com — Swiss dan Kanada akan saling berhadapan pada matchday ketiga Grup B Piala Dunia 2026 di BC Place, Vancouver, Kamis (25/6/2026) pukul 02.00 WIB.
Kedua tim sama-sama mengoleksi empat poin dan berpeluang besar finis sebagai juara grup, sehingga duel ini diprediksi berlangsung sengit dengan dampak besar terhadap peta klasemen akhir.
Baca Juga:Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan
Pertandingan ini menjadi penentu posisi puncak Grup B karena Swiss dan Kanada sama-sama mengoleksi empat poin dari dua pertandingan. Kanada berada di posisi pertama hanya karena unggul selisih gol atas Swiss.
Timnas Swiss tampil impresif sepanjang fase grup dengan catatan satu kemenangan dan satu hasil imbang. Kemenangan telak 4-1 atas Bosnia dan Herzegovina pada laga sebelumnya memperlihatkan kualitas serangan sekaligus efektivitas mereka dalam memanfaatkan peluang.
Di sisi lain, Kanada datang dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi setelah mencatat kemenangan bersejarah 6-0 atas Qatar. Hasil tersebut bukan hanya memastikan mereka tetap bersaing di papan atas grup, tetapi juga menjadi kemenangan terbesar Kanada sepanjang sejarah penampilan mereka di Piala Dunia.
Situasi klasemen membuat kedua tim tidak ingin sekadar bermain aman. Kemenangan akan membuka jalan menuju status juara grup sekaligus memberikan keuntungan menghadapi lawan yang lebih ringan pada fase gugur.
Tim asuhan Murat Yakin menunjukkan konsistensi yang patut diapresiasi dalam beberapa bulan terakhir. Swiss belum terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi dengan catatan dua kemenangan dan tiga hasil imbang.
Kekuatan utama La Nati terletak pada organisasi pertahanan yang disiplin. Dalam lima pertandingan terakhir, mereka tidak pernah kebobolan lebih dari satu gol dalam satu laga.
Catatan lain yang menarik adalah Swiss belum kebobolan pada babak pertama dalam lima pertandingan terakhir. Bahkan dua gol yang bersarang ke gawang mereka selama Piala Dunia 2026 tercipta pada masa injury time.
Kehadiran pemain berpengalaman seperti Granit Xhaka, Manuel Akanji, dan Breel Embolo menjadi fondasi penting permainan Swiss. Kombinasi pengalaman dan kedisiplinan taktik membuat mereka menjadi salah satu tim yang sulit dikalahkan di turnamen ini.
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Uzbekistan: Ruben Dias Siap Hadapi Tim Bertahan
Viral! Pengakuan BEM FH UBK Usai Temui Gibran, Ngaku Terima Uang hingga Minta Maaf ke Mahasiswa
Penampakan Wajah Wanita yang Menipu Tantri Kotak dkk dengan Kerugian Mencapai Rp 10 Miliar
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?
Prediksi Skor Kolombia vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Daniel Munoz Motor Serangan Los Cafeteros
Prediksi Skor Panama vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Luka Modric Berburu Poin Pertama
Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team
Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia