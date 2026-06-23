Prediksi Skor Kolombia vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Daniel Munoz Motor Serangan Los Cafeteros

Daniel Munoz menjadi salah satu senjata utama Kolombia saat menghadapi RD Kongo pada laga penting Grup K Piala Dunia 2026 di Estadio Akron, Zapopan. (Instagram @daniel.chitiva)
JawaPos.com — Kolombia berpeluang mengamankan langkah menuju fase gugur Piala Dunia 2026 saat menghadapi RD Kongo di Estadio Akron, Zapopan, Rabu (24/6/2026) pukul 09.00 WIB.
Berbekal kemenangan 3-1 atas Uzbekistan pada laga pembuka, Los Cafeteros datang dengan kepercayaan diri tinggi untuk memburu tiga poin kedua di Grup K.
Mampukah Kolombia Melanjutkan Tren Positif?
Kolombia tampil meyakinkan saat menundukkan Uzbekistan 3-1 pada pertandingan pertama. Gol-gol dari Daniel Munoz, Luis Diaz, dan Jaminton Campaz menjadi bukti kualitas lini serang tim asuhan Nestor Lorenzo.
Meski menang dengan selisih dua gol, Kolombia masih menyisakan beberapa catatan.
Mereka sempat kesulitan menghadapi tekanan balik Uzbekistan dan beberapa kali kehilangan kontrol permainan saat lawan meningkatkan intensitas serangan.
Kemenangan tersebut tetap menjadi modal penting bagi Kolombia yang sedang berupaya menjaga konsistensi setelah melewati periode naik turun dalam dua tahun terakhir.
Setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2022 dan hanya menjadi runner-up Copa America 2024, Los Cafeteros kini ingin membuktikan diri kembali sebagai salah satu kekuatan utama Amerika Selatan.
Daniel Munoz menjadi salah satu pemain yang paling menonjol pada laga pertama.
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