Prediksi Skor Norwegia vs Senegal: Erling Haaland Waspadai Kebangkitan Singa Teranga

JawaPos.com – Prediksi skor Norwegia kontra Senegal di Piala Dunia 2026 akan dibahas pada artikel ini. Timnas Norwegia yang diperkuat Erling Haaland wajib mewaspadai kebangkitan tim berjuluk Singa Teranga.

Kedua tim akan bertemu dalam lanjutan babak penyisihan Grup I. Adapun pertandingannya akan digelar di MetLife Stadium, New Jersey, Amerika Serikat, Selasa (23/6) pukul 07.00 WIB.

Norwegia kini tengah memuncaki klasemen sementara Grup I berbekal kemenangan telak 4-1 atas Irak di laga sebelumnya, Rabu (17/6). Sementara Senegal berambisi bangkit demi menjaga asa lolos ke babak 32 besar usai di laga sebelumnya dipecundangi Prancis dengan skor 1-3 di hari yang sama.

Norwegia lebih difavoritkan untuk mengunci poin penuh. Situasi ini tdak hanya disebabkan faktor modal berharga dari laga sebelumnya, tetapi juga materi pemain.

Skuad Norwegia terbilang lebih mewah ketimbang Senegal dengan Erling Haaland sebagai tumpuan di lini depan.. Pada laga sebelumnya, penyerang Manchester City ini sudah menunjukkan rasa lapar dengan torehan dua golnya.

Namun demikian, Norwegia bukanlah Haaland seorang. Tim berjuluk The Vikings ini memiliki para pemain lain yang wajib ditakuti, sebut saja Alexander Sorloth hingga sang kapten kesebelasan, Martin Odegaard.

Karena itu, pelatih Senegal Pape Thiaw mengatakan timnya tidak akan berfokus pada satu pemain. Arsitek berusia 45 tahun ini memastikan anak asuhnya akan mewaspadai seluruh penggawa tim lawan.

"Ini bukan rencana anti-Haaland, ini rencana anti-Norwegia. Kami memiliki pemain bertahan yang telah bermain di kompetisi tingkat tinggi yang pernah berhadapan dengan striker sekaliber ini sebelumnya,” kata Thiaw dilansir dari Reuters, Senin (22/6).