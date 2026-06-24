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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 24 Juni 2026 | 14.39 WIB

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar

Son Heung-min menjadi andalan Korea Selatan saat menghadapi Afrika Selatan pada laga penentuan Grup A Piala Dunia 2026. (Instagram @hm_son7) - Image

Son Heung-min menjadi andalan Korea Selatan saat menghadapi Afrika Selatan pada laga penentuan Grup A Piala Dunia 2026. (Instagram @hm_son7)

JawaPos.com — Pertandingan Afrika Selatan melawan Korea Selatan pada matchday ketiga Grup A Piala Dunia 2026 akan menjadi laga penentuan nasib kedua tim di Estadio BBVA, Guadalupe, Kamis (25/6/2026) pukul 08.00 WIB.

Korea Selatan membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke babak 32 besar, sementara Afrika Selatan juga masih memiliki kesempatan meski baru mengoleksi satu poin dari dua pertandingan.

Mengapa Laga Ini Sangat Krusial?

Korea Selatan datang ke pertandingan dengan modal tiga poin hasil kemenangan 2-1 atas Ceko. Namun, kekalahan tipis 0-1 dari Meksiko membuat pasukan Hong Myung-bo belum aman dalam perebutan tiket fase gugur.

Di sisi lain, Afrika Selatan baru mengumpulkan satu poin setelah kalah 0-2 dari Meksiko dan bermain imbang 1-1 melawan Ceko. Situasi tersebut membuat Bafana Bafana wajib meraih hasil maksimal jika ingin menjaga asa melangkah lebih jauh.

Keunggulan Korea Selatan terletak pada pengalaman mereka di panggung dunia. Turnamen ini menjadi penampilan ke-11 secara beruntun bagi Taegeuk Warriors di putaran final Piala Dunia.

Misi Kebangkitan Son Heung-min

Son Heung-min menjadi tumpuan utama Korea Selatan dalam laga hidup-mati ini. Penyerang berusia 33 tahun tersebut diharapkan mampu memimpin lini depan setelah gagal membawa timnya mencetak gol saat menghadapi Meksiko.

Dukungan dari Lee Kang-in juga menjadi senjata penting bagi Korea Selatan. Kreativitas pemain serang Paris Saint-Germain tersebut berpotensi menjadi pembeda ketika menghadapi pertahanan Afrika Selatan yang belum menunjukkan konsistensi sepanjang turnamen.

Selain itu, Hong Myung-bo tidak memiliki masalah berarti terkait kebugaran pemain inti. Son Heung-min dan Lee Kang-in yang sempat ditarik lebih awal pada pertandingan sebelumnya diprediksi kembali tampil sejak menit pertama.

Afrika Selatan Kehilangan Pemain Kunci

Masalah besar justru menghampiri Afrika Selatan. Gelandang andalan Teboho Mokoena harus absen akibat akumulasi kartu kuning. Absennya Mokoena menjadi kerugian besar karena dia merupakan pencetak gol penyeimbang saat Afrika Selatan menahan Ceko 1-1.

Kehilangan pemain berpengaruh di lini tengah membuat Hugo Broos harus melakukan perubahan komposisi tim.

Editor: Hendra
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