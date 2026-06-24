Tanggapan Nyeleneh Erling Haaland Soal Laga Lawan Timnas Prancis: Mereka Mungkin Akan Kalahkan Kami

Erling Haaland tak ambil pusing hasil laga lawan Prancis. (@erling/Instagram)
JawaPos.com - Penyerang andalan Norwegia Erling Haaland meredam ekspektasi tinggi jelang laga penentuan Grup I piala dunia melawan timnas Prancis dengan pernyataan yang nyeleneh. Pasalnya, Haaland tanpa ragu memprediksi tim nasional Prancis akan keluar sebagai pemenang dalam pertemuan kedua tim.
Saat ini, Norwegia dan Prancis sama-sama memastikan tiket ke babak 32 besar piala dunia usai mengamankan kemenangan pada laga sebelumnya. Norwegia mengalahkan Senegal dengan skor 3-2, sedangkan timnas Prancis menundukkan Irak dengan skor 3-0.
Kedua tim saat ini mengoleksi enam poin. Tapi timnas Prancis memimpin klasemen sementara berkat keunggulan selisih gol atas Norwegia.
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Pertandingan di Boston pada 27 Juni, itu akan menjadi penentu juara Grup I. Norwegia wajib meraih kemenangan atas tim asuhan Didier Deschamps jika ingin finis di posisi teratas.
Kesempatan Norwegia untuk memuncaki klasemen sebenarnya sempat terbuka. Namun, gol kedua Ismaila Sarr pada masa injury time dalam laga di New Jersey membuat Senegal hanya kalah tipis sehingga menggagalkan Norwegia unggul selisih gol.
Meskipun demikian, Haaland mengaku tidak terlalu memikirkan hasil pertandingan melawan Prancis. Penyerang Manchester City itu menegaskan bahwa target utama timnya sudah tercapai.
“Sejujurnya saya tidak terlalu peduli dengan pertandingan melawan Prancis. Kami sudah lolos, itu luar biasa. Mereka mungkin akan mengalahkan kami, bahkan bisa saja menjadi juara turnamen ini,” ujar Haaland dikutip dari ESPN.
Laga itu diprediksi akan menghadirkan duel menarik antara Haaland dan sang bintang Prancis Kylian Mbappe. Keduanya sama-sama tampil tajam dengan koleksi empat gol dari dua pertandingan awal Piala Dunia 2026.
Dalam perebutan Sepatu Emas, Lionel Messi untuk sementara memimpin dengan lima gol. Namun, pelatih Norwegia Stale Solbakken tetap menilai Haaland sebagai striker terbaik di turnamen itu.
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