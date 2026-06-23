Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Uzbekistan: Ruben Dias Siap Hadapi Tim Bertahan

Bek timnas Portugal Ruben Dias. (Dok. Ruben Dias)
JawaPos.com - Ruben Dias sudah siap dengan permainan bertahan dari Uzbekistan saat menghadapi tim nasional Portugal. Laga Grup K Piala Dunia tersebut dimainkan di NRG Stadium, Rabu (24/6) pukul 00.00 WIB.
Bek tengah Manchester City tersebut mengetahui bahwa Uzbekistan kerap bermain bertahan. Sebagai pemain berpengalaman, Ruben Dias sudah paham cara mengatasi hal tersebut.
"Sebagian besar musim saya bermain melawan formasi lima bek. Anda harus tetap berpegang pada prinsip. Seperti yang saya katakan, menghormati posisi sangat penting dalam pertandingan-pertandingan ini," kata Ruben Dias yang dikutip dari FPF, Selasa (23/6).
Di laga melawan RD Kongo, Dias tidak dimainkan dan hanya duduk di bangku cadangan. Menurutnya, rekan setimnya kurang disiplin dalam posisi pada laga yang berakhir imbang tersebut.
"Pertama-tama, saya tidak mengatakan apa pun tentang kurangnya keberanian. Saya pikir ini lebih tentang menghormati posisi masing-masing. Tidak mudah berada di pinggir lapangan. Tetapi saya percaya pada kolega saya dan saya tahu kita semua memiliki kemampuan," ujar Ruben Dias.
Selin itu, Cristiano Ronaldo menjadi pemain yang paling disoroti setelah timnas Portugal mengalami hasil imbang dari RD Kongo. Menurut Dias, kritikan tersebut bukan hanya untuk sang mega bintang tapi bagi seluruh skuad timnas Portugal.
"Pertama-tama, panah-panah itu tidak hanya menunjuk pada satu pemain. Cristiano adalah fokus utama perhatian, tetapi saya pikir kita semua terlibat. Di atas segalanya, terlepas dari apa yang baru saja saya katakan, saya pikir," jelas bek 29 tahun tersebut.
"Tidak ada hal yang luar biasa terjadi. Keadaannya selalu seperti ini sejak saya berada di sini. Saya yakin akan terus seperti ini di masa mendatang," pungkas Ruben Dias.
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Timnas Portugal dan Uzbekistan sudah menyiapkan pemain terbaiknya. Berikut ini susunan pemain terbaik kedua tim yang dilansir Fotmob:
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