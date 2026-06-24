Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan

Achraf Hakimi menjadi andalan Maroko saat menghadapi Haiti pada laga penentuan Grup C Piala Dunia 2026 di Atlanta Stadium. (Instagram @achrafhakimi)
JawaPos.com — Maroko berpeluang besar memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 saat menghadapi Haiti pada matchday ketiga Grup C di Atlanta Stadium, Kamis (25/6/2026) pukul 05.00 WIB.
Singa Atlas datang dengan modal empat poin dan hanya membutuhkan kemenangan untuk mengamankan langkah ke fase gugur, sementara Haiti masih terpuruk di dasar klasemen tanpa poin.
Pertandingan ini menjadi salah satu laga krusial di Grup C karena persaingan menuju babak berikutnya masih terbuka. Maroko saat ini menempati posisi kedua dengan koleksi empat poin, sejajar dengan Brasil yang berada di puncak klasemen.
Tim asuhan Mohamed Ouahbi tampil cukup konsisten sepanjang fase grup. Hasil imbang 1-1 melawan Brasil dan kemenangan 1-0 atas Skotlandia menunjukkan kualitas serta kedewasaan permainan yang dimiliki skuad Afrika Utara tersebut.
Maroko memiliki modal kuat untuk mengamankan tiga poin pada laga ini. Mereka menunjukkan organisasi permainan yang solid, terutama di sektor pertahanan yang menjadi fondasi utama kesuksesan tim dalam beberapa tahun terakhir.
Kehadiran Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, dan Yassine Bounou membuat lini belakang Maroko sulit ditembus lawan. Dalam dua pertandingan Grup C, mereka hanya kebobolan satu gol saat menghadapi Brasil.
Produktivitas juga bukan masalah besar bagi Singa Atlas. Dalam lima pertandingan terakhir di semua ajang, Maroko mencetak 12 gol dan hanya kebobolan dua kali.
Catatan tersebut memperlihatkan keseimbangan permainan yang dimiliki tim asuhan Mohamed Ouahbi. Mereka mampu bertahan dengan disiplin sekaligus tetap berbahaya ketika melakukan serangan balik maupun membangun serangan dari lini belakang.
Di sisi lain, Haiti menjalani turnamen yang tidak mudah. Mereka kalah 0-1 dari Skotlandia pada laga pembuka sebelum kembali tumbang 0-3 saat menghadapi Brasil.
Baca Juga:Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai
Masalah utama Haiti terlihat jelas di lini depan. Mereka belum mampu mencetak satu gol pun dalam dua pertandingan pertama di Piala Dunia 2026.
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Uzbekistan: Ruben Dias Siap Hadapi Tim Bertahan
Viral! Pengakuan BEM FH UBK Usai Temui Gibran, Ngaku Terima Uang hingga Minta Maaf ke Mahasiswa
Penampakan Wajah Wanita yang Menipu Tantri Kotak dkk dengan Kerugian Mencapai Rp 10 Miliar
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?
Prediksi Skor Kolombia vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Daniel Munoz Motor Serangan Los Cafeteros
Prediksi Skor Panama vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Luka Modric Berburu Poin Pertama
Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team
Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia