Prediksi Susunan Pemain Timnas Yordania vs Aljazair: Yazan Al-Arab Sudah Kantongi Kekuatan Lawan

JawaPos.com - Yazan Al-Arab sudah mengetahui kekuatan Aljazair saat menghadapi tim nasional Yordania. Laga Grup J Piala Dunia tersebut dimainkan di Levi's Stadium, Selasa (23/6) pukul 10.00 WIB.

Bek tengah berusia 30 tahun tersebut menegaskan bahwa timnas Yordania sudah siap secara fisik untuk menghadapi Aljazair. Yazan Al-Arab mengatakan bahwa rekan setimnya sangat menantikan laga besok.

"Para pemain sangat bersemangat untuk pertandingan dan secara fisik serta teknisnya telah mempersiapkan diri," kata Yazan Al-Arab saat jumpa pers yang dikutip dari Instagram @jordan.fa, Senin (22/6).

Kelebihan dan kekurangan Aljazair sudah diketahui oleh timnas Yordania. Untuk laga besok, Yazan Al-Arab menegaskan bahwa mereka bakal bekerja keras meraih kemenangan.

"Kami akan memberikan segala yang kami miliki di pertandingan besok, serta sepenuhnya mengakui kelebihan dan kekurangan tim Algeria, dan kami akan bekerja keras untuk mencapai hasil yang positif, " ujar bek FC Seoul tersebut.

Sama halnya dengan Yazan Al-Arab, Jamal Sellami juga ingin timnya meraih kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke babak 33 besar. Sang pelatih melihat para pemainnya terlihat percaya diri.

"Pertandingan melawan Algeria sangat penting dan menentukan dalam proses kualifikasi, karena kedua tim akan memasuki pertandingan dengan tujuan kemenangan, dan para pemain sadar akan tanggung jawab yang diberikan pada mereka," jelas Jamal Sellami.