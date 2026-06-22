Prediksi Susunan Pemain Timnas Prancis vs Irak: Kylian Mbappe Bakal Lebih Kompak dengan Ousmane Dembele

JawaPos.com - Kylian Mbappe ingin lebih kompak dengan Ousmane Dembele saat tim nasional Prancis menghadapi Irak. Laga Grup I Piala Dunia tersebut dimainkan di Lincoln Financial Field, Selasa (23/6) pukul 04.00 WIB.

Melawan Irak menandai 100 caps Kylian Mbappe bersama timnas Prancis. Pada momen tersebut, Kylian Mbappe juga ingin membawa timnya mengalahkan Irak dan lolos ke babak 32 besar.

"Merupakan suatu kehormatan untuk memiliki kesempatan bermain untuk tim nasional. Tidak ada yang lebih penting daripada tim nasional. Ini adalah angka bersejarah, terlebih lagi di Piala Dunia, tetapi pentingnya pertandingan ini adalah yang utama; kita harus menang untuk lolos," kata Kylian Mbappe saat jumpa pers yang dikutip dari Mundo Deportivo, Senin (22/6).

Penyerang Real Madrid tersebut juga ditanya kerja samanya dengan Michael Olise dan Ousmane Dembele. Bagi Mbappe, dia ingin lebih memahami cara bermain dari Dembele agar bisa punya kerja sama yang baik.

"Michael (Olise) adalah pemain hebat; dia memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu di setiap pertandingan. Selama babak pertama dia (Dembele) adalah penyerang terbaik dari keempatnya. Di babak kedua, Olise dan saya lebih menentukan, tetapi dia juga berkontribusi. Dia adalah pemenang Ballon d'Or, dia memiliki kepercayaan semua orang, tetapi saya perlu lebih memahaminya; kita harus menyempurnakannya. Dia akan menjadi kunci," jelas pemain 27 tahun tersebut.

Di sisi lain, Mbappe mengomentari tentang performa Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Menurutnya, kedua pemain tersebut adalah yang terbaik di dunia.

"Saya tahu dia akan mencetak gol, dia Messi, dia selalu mencetak gol. Saya selalu mendukungnya. Dia yang terbaik di dunia bersama Cristiano, dia membuktikannya selama 15 tahun, dia memiliki kualitas yang luar biasa," pungkas Mbappe.

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Irak Timnas Prancis dan Irak sudah menyiapkan pemain terbaiknya. Berikut ini susunan pemain terbaik kedua tim yang dilansir Fotmob: