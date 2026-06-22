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Antonius Oskarianto Adur
Selasa, 23 Juni 2026 | 01.38 WIB

Prediksi Susunan Pemain Timnas Argentina vs Austria: Enzo Fernandez bakal Lebih Tajam di Kotak Penalti

Gelandang timnas Argentina, Enzo Fernandez. (Instagram/@afaseleccion) - Image

Gelandang timnas Argentina, Enzo Fernandez. (Instagram/@afaseleccion)

JawaPos.com - Enzo Fernandez bakal bermain lebih tajam di kotak penalti saat tim nasional Argentina menghadapi Austria. Laga Grup J Piala Dunia 2026 dimainkan di AT&T Stadium, Selasa (23/6) pukul 00.00 WIB.

Jelang menghadapi Austria, Enzo Fernandez mengungkapkan peran yang diinginkan Lionel Scaloni. Sang pelatih berharap agar dirinya lebih banyak masuk di kotak penalti.

"Membangun permainan dan masuk ke kotak penalti. Itulah peran yang dia minta saya jalani sekarang. Dan saya juga mulai bermain di posisi itu di Chelsea dua tahun lalu dan jujur ​​saja, saya merasa sangat nyaman di sana," kata Enzo Fernandez yang dikutip dari ESPN, Senin (22/6).

Gelandang 25 tahun tersebut juga mengatakan bahwa timnas Argentina selalu bergerak mengikuti bola. Mereka juga selalu bermain luwes yang menjadi dasar permainan mereka.

"Demikian pula, berdasarkan rekan-rekan setim saya, kami juga bergerak sesuai dengan bola. Kami memiliki cara bermain yang sangat luwes, itu adalah dasar dari segalanya," imbuh Enzo Fernandez.

Austria dianggap sebagai lawan yang agresif, terutama di lini tengahnya. Enzo mengaku sudah siap menghadapi lawannya itu dan berharap timnas Argentina bisa menunjukkan performa yang apik.

"Kami mengharapkan tim yang bermain langsung. Mereka sangat agresif di lini tengah. Tetapi, selama seminggu kami mempersiapkan bagaimana kami akan bermain dan mudah-mudahan ini akan menjadi pertandingan yang hebat bagi kami," terang Enzo Fernandez.

Di timnas Argentina, Scaloni tak selalu bergantung dengan satu pemain yang membuat Enzo terkadang tidak bermain sebagai starter. Meskipun demikian, dia tetap memberikan performa terbaiknya ketika dimainkan.

"Kami memiliki 23 pemain lapangan ditambah penjaga gawang, dan saya merasa tidak selalu menjadi starter akhir-akhir ini; pelatih yang memilih siapa yang bermain. Setiap kali saya mendapat kesempatan, saya mencoba memberikan yang terbaik, membela negara saya, dan melakukan segala yang mungkin agar tim menang," pungkas Enzo Fernandez.

Editor: Edi Yulianto
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