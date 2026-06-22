Visa Ayah Lamine Yamal Ditolak AS, Catatan Kriminal Jadi Kendala Menonton Anaknya di Piala Dunia 2026

Lamine Yamal bersama sang ayah. (X/Mercado_Ingles)
JawaPos.com - Peluang ayah Lamine Yamal untuk menyaksikan langsung putranya tampil di Piala Dunia 2026 terancam pupus.
Mounir Nasraoui dilaporkan tidak dapat bepergian ke Amerika Serikat setelah pengajuan visanya ditolak oleh otoritas imigrasi setempat.
Kabar tersebut menjadi perhatian publik, terutama karena Lamine Yamal saat ini merupakan salah satu pemain muda paling bersinar di dunia sepak bola.
Penampilannya bersama Timnas Spanyol terus mencuri perhatian dan menjadikannya salah satu wajah baru sepak bola Eropa.
Baca Juga:Lamine Yamal Balas Ejekan Suporter Arab Saudi dengan Gol dan Caption Singkat di Akun Media Sosialnya
Menurut sejumlah laporan, penolakan visa terhadap Mounir Nasraoui berkaitan dengan catatan kriminal yang dimilikinya.
Salah satu kasus yang paling banyak disorot terjadi pada tahun 2023 di kota Mataró, Spanyol. Dalam kasus tersebut, Nasraoui diketahui menerima hukuman setelah terlibat dalam insiden penyerangan terhadap pendukung partai politik Vox.
Meskipun hukuman tersebut telah dijalani, riwayat pelanggaran hukum sering kali menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam proses pemberian visa Amerika Serikat.
Aturan imigrasi AS dikenal cukup ketat terhadap pemohon yang memiliki catatan kriminal, terutama jika kasus tersebut tercatat secara resmi dalam dokumen hukum.
Situasi ini membuat Nasraoui berpotensi tidak bisa hadir secara langsung untuk memberikan dukungan kepada putranya apabila Spanyol melanjutkan perjalanan mereka di turnamen.
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga
Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar
Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks
Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E
Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar
Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!
Prediksi Susunan Pemain Timnas Ekuador vs Curacao: Alan Franco Sudah Lupakan Kekalahan di Laga Perdana