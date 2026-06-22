Visa Ayah Lamine Yamal Ditolak AS, Catatan Kriminal Jadi Kendala Menonton Anaknya di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Peluang ayah Lamine Yamal untuk menyaksikan langsung putranya tampil di Piala Dunia 2026 terancam pupus.

Mounir Nasraoui dilaporkan tidak dapat bepergian ke Amerika Serikat setelah pengajuan visanya ditolak oleh otoritas imigrasi setempat.

Kabar tersebut menjadi perhatian publik, terutama karena Lamine Yamal saat ini merupakan salah satu pemain muda paling bersinar di dunia sepak bola.

Penampilannya bersama Timnas Spanyol terus mencuri perhatian dan menjadikannya salah satu wajah baru sepak bola Eropa.

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Menurut sejumlah laporan, penolakan visa terhadap Mounir Nasraoui berkaitan dengan catatan kriminal yang dimilikinya.

Salah satu kasus yang paling banyak disorot terjadi pada tahun 2023 di kota Mataró, Spanyol. Dalam kasus tersebut, Nasraoui diketahui menerima hukuman setelah terlibat dalam insiden penyerangan terhadap pendukung partai politik Vox.

Meskipun hukuman tersebut telah dijalani, riwayat pelanggaran hukum sering kali menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam proses pemberian visa Amerika Serikat.

Aturan imigrasi AS dikenal cukup ketat terhadap pemohon yang memiliki catatan kriminal, terutama jika kasus tersebut tercatat secara resmi dalam dokumen hukum.