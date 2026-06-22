Lamine Yamal Balas Ejekan Suporter Arab Saudi dengan Gol dan Caption Singkat di Akun Media Sosialnya

Bintang muda timnas Spanyol Lamine Yamal sebagai starter membawa perubahan besar bagi Spanyol. (ig @sefutbol)
JawaPos.com - Lamine Yamal kembali menjadi sorotan setelah aksi dan unggahannya di media sosial mencuri perhatian publik sepak bola. Pemain muda andalan Spanyol itu menunjukkan respons yang tenang, namun tegas terhadap ejekan yang datang dari tribune saat menghadapi Arab Saudi.
Dalam pertandingan yang berlangsung tadi malam, Yamal tampil sebagai salah satu pemain yang paling banyak mendapat perhatian dari suporter lawan.
Bahkan, sebuah video yang beredar memperlihatkan sejumlah pendukung Arab Saudi meneriakkan kalimat “Where is Yamal?” atau “Di mana Yamal?” saat pertandingan berlangsung.
Alih-alih terpancing oleh suasana di stadion, pemain berusia muda tersebut memilih menjawab di atas lapangan.
Yamal berhasil mencetak gol yang membantu timnya dalam pertandingan tersebut sekaligus menjadi jawaban paling nyata atas sindiran yang diarahkan kepadanya.
Tidak berhenti sampai di situ, beberapa jam setelah laga berakhir, Yamal mengunggah serangkaian foto pertandingan melalui akun Instagram pribadinya.
Dalam unggahan tersebut, ia juga menyertakan video momen ketika suporter Arab Saudi meneriakkan “Where is Yamal?” dari tribune stadion.
Yang menarik perhatian publik adalah caption yang dituliskan sang pemain. Dengan kalimat singkat “I am here”, Yamal seolah memberikan jawaban langsung kepada para suporter yang mempertanyakan keberadaannya selama pertandingan.
Unggahan tersebut dengan cepat mendapatkan respons besar dari para penggemar sepak bola di berbagai negara.
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