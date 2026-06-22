Lamine Yamal Ditarik Keluar Saat Spanyol Pesta Gol atas Arab Saudi, Cedera Kambuh?

JawaPos.com - Kemenangan telak 4-0 atas Arab Saudi mengembalikan Spanyol ke jalur yang tepat di Piala Dunia 2026. Namun di tengah pesta gol La Roja, perhatian para penggemar sempat tertuju pada satu momen yang membuat jantung berdebar: Lamine Yamal ditarik keluar lebih awal.

Pemain berusia 18 tahun itu tampil gemilang pada babak pertama dan membuka keunggulan Spanyol. Namun, ia hanya bermain selama 45 menit sebelum digantikan pada jeda pertandingan.

Situasi tersebut langsung memunculkan kekhawatiran, terutama karena Yamal baru saja pulih dari cedera hamstring yang membuatnya tidak tampil penuh saat laga pembuka melawan Tanjung Verde.

Namun, sang wonderkid memastikan tidak ada masalah baru.

Pergantian Sudah Direncanakan Melansir Sport Bible, setelah pertandingan, Yamal menjelaskan bahwa pergantian tersebut memang sudah menjadi bagian dari rencana tim sejak sebelum kick-off.

"Rencananya memang untuk bermain satu babak agar bisa beristirahat, tetapi yang terpenting adalah membantu tim," ujar Yamal.

Dengan Spanyol sudah unggul 3-0 sebelum turun minum, keputusan pelatih Luis de la Fuente untuk menarik Yamal dan Mikel Oyarzabal dari lapangan menjadi langkah yang masuk akal.

Selain menghindari risiko cedera, sang pelatih juga ingin memastikan kedua pemain andalannya berada dalam kondisi terbaik untuk pertandingan terakhir fase grup melawan Uruguay.