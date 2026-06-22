Lamine Yamal Is Back! Spanyol Kembali ke Jalur Juara, Hajar Arab Saudi 4-0

Bintang muda timnas Spanyol Lamine Yamal tampil sebagai starter membawa perubahan besar bagi timnas Spanyol. (ig @sefutbol)
JawaPos.com - Kembalinya Lamine Yamal langsung membawa angin segar bagi timnas Spanyol. Setelah tampil mengecewakan saat ditahan Tanjung Verde tanpa gol di laga pembuka, La Roja bangkit dengan cara yang meyakinkan usai membantai Arab Saudi 4-0 dalam pertandingan Grup H Piala Dunia 2026.
Pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengingatkan agar publik tidak terburu-buru membandingkan lamine Yamal dengan Lionel Messi atau Diego Maradona. Namun, melihat dampak instan yang diberikan pemain berusia 18 tahun itu, sulit untuk tidak terbawa euforia.
Melansir ESPN, De la Fuente menyebut Lamine Yamal sebagai seorang jenius.
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”Dia seperti Salvador Dali atau Michelangelo. Mereka berbeda. Apa yang tampak luar biasa bagi kita, belum tentu luar biasa bagi mereka,” ujar sang pelatih.
Setelah hanya bermain sebagai pemain pengganti saat menghadapi Tanjung Verde karena masih memulihkan cedera hamstring, Yamal akhirnya kembali dipercaya sebagai starter di Atlanta.
De la Fuente melakukan empat perubahan sekaligus dalam susunan pemain. Lamine Yamal, Pedro Porro, Dani Olmo, dan Alex Baena masuk sejak menit pertama, sementara Ferran Torres, Marcos Llorente, Fabian Ruiz, dan Gavi harus rela memulai pertandingan dari bangku cadangan.
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Perubahan lain yang tak kalah penting adalah peran Pedri yang dimainkan lebih dalam berdampingan dengan Rodri. Hal tersebut membuat Spanyol lebih mudah mengendalikan tempo permainan, sementara Dani Olmo beroperasi bebas sebagai gelandang serang.
Hasilnya langsung terlihat. Spanyol tampil jauh lebih agresif dibandingkan laga pertama dan mendominasi sejak peluit awal dibunyikan.
Sejak menit pertama, Yamal sudah menunjukkan bahwa dirinya sangat lapar untuk memberikan dampak. Baru 30 detik pertandingan berjalan, bintang Barcelona itu langsung memamerkan skill dan mengirimkan umpan berbahaya ke kotak penalti.
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