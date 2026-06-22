Mengenal Statistik In Contest di Piala Dunia, Data Baru yang Membaca Kualitas Permainan Lebih Akurat

Selebrasi Jude Bellingham saat Inggris vs Kroasia di Piala Dunia 2026. (FIFA)
JawaPos.com - Penguasaan bola atau ball possession selama bertahun-tahun menjadi salah satu statistik paling sering digunakan untuk menilai jalannya pertandingan sepak bola.
Namun, dalam dua edisi Piala Dunia terakhir, FIFA menghadirkan sebuah data tambahan yang dinilai mampu memberikan gambaran lebih lengkap mengenai bagaimana sebuah laga berlangsung, yakni statistik In Contest.
Bagi sebagian penonton, istilah ini mungkin masih terdengar asing.
Padahal, statistik tersebut memiliki peran penting dalam membantu memahami kualitas permainan yang terjadi di atas lapangan.
Secara sederhana, In Contest adalah persentase waktu ketika bola tidak berada dalam penguasaan yang jelas dari salah satu tim.
Situasi ini dapat terjadi saat bola berada di udara, ketika terjadi duel perebutan bola, salah umpan yang membuat bola menjadi liar, atau saat bola keluar lapangan dan belum kembali dimainkan.
Dengan adanya kategori ini, persentase penguasaan bola tidak lagi hanya dibagi antara dua tim yang bertanding.
Kini terdapat satu komponen tambahan yang menunjukkan berapa lama bola berada dalam kondisi diperebutkan atau tidak dikuasai secara penuh oleh siapa pun.
Kehadiran statistik In Contest dianggap penting karena data penguasaan bola konvensional terkadang tidak mampu menggambarkan jalannya pertandingan secara utuh.
Sebuah tim bisa saja tercatat menguasai bola hingga 60 persen, tetapi sebagian besar waktu tersebut terjadi dalam situasi bola panjang, duel udara, atau fase permainan yang tidak benar-benar mencerminkan kontrol penuh atas pertandingan.
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