Gillette Curi Perhatian di Piala Dunia 2026, Logo Stadion Disulap Jadi Busa Cukur Raksasa

JawaPos.com - Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan sengit di lapangan, tetapi juga menjadi panggung kreativitas bagi berbagai merek ternama.

Salah satu aksi promosi yang menarik perhatian datang dari Gillette, perusahaan alat cukur asal Amerika Serikat, yang sukses memanfaatkan aturan FIFA dengan cara yang unik.

Sebagai penyelenggara turnamen, FIFA memiliki aturan ketat terkait identitas komersial di stadion yang digunakan selama Piala Dunia. Setiap venue diwajibkan menutupi atau menghilangkan nama serta logo perusahaan yang tidak menjadi sponsor resmi kompetisi.

Aturan tersebut turut berlaku bagi Gillette Stadium yang berada di kawasan Boston, Amerika Serikat. Stadion yang menjadi markas klub NFL, New England Patriots, itu harus menutupi identitas Gillette selama turnamen berlangsung.

Namun alih-alih sekadar menutupi logo mereka dengan material biasa, Gillette memilih pendekatan yang jauh lebih kreatif. Logo besar yang berada di bagian luar stadion ditutupi dengan desain menyerupai busa cukur berwarna putih.

Hasilnya langsung menarik perhatian. Dari berbagai sudut pandang, penutup tersebut tampak seperti busa cukur raksasa yang sengaja ditempelkan di atas stadion.

Meski nama merek tidak lagi terlihat jelas seperti sebelumnya, banyak orang tetap langsung mengaitkan visual tersebut dengan produk khas Gillette.

Foto-foto stadion kemudian beredar luas di media sosial dan memicu berbagai komentar dari penggemar sepak bola maupun pelaku industri pemasaran.