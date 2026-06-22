Jepang Berpotensi Hadapi Brasil atau Maroko di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Peluang Timnas Jepang melangkah jauh di Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Namun, jika berhasil melewati fase grup, Samurai Biru diperkirakan akan langsung menghadapi ujian berat pada babak 32 besar.

Berdasarkan proyeksi klasemen sementara dan bagan fase gugur, Jepang yang berada di Grup F berpotensi berhadapan dengan salah satu tim kuat dari Grup C, yaitu Brasil atau Maroko.

Kedua negara tersebut saat ini menjadi kandidat utama untuk mengisi posisi juara maupun runner-up grup.

Situasi ini membuat perjalanan Jepang menuju babak berikutnya dipastikan tidak akan mudah. Apa pun posisi yang mereka raih di Grup F, lawan tangguh tampaknya sudah menanti di fase gugur.

Jika Jepang berhasil finis sebagai juara Grup F, mereka akan menghadapi runner-up Grup C. Dalam skenario tersebut, lawan yang berpotensi muncul adalah Maroko atau Brasil, tergantung hasil akhir persaingan di grup tersebut.

Sebaliknya, apabila Jepang lolos sebagai runner-up Grup F, mereka akan bertemu juara Grup C yang juga berpeluang ditempati oleh Brasil atau Maroko. Dengan kata lain, peluang bertemu salah satu dari dua tim tersebut hampir tidak bisa dihindari.

Brasil tentu menjadi nama yang paling diwaspadai. Tim berjuluk Selecao itu selalu masuk dalam daftar favorit juara di setiap edisi Piala Dunia.

Kedalaman skuad, kualitas individu pemain, dan pengalaman tampil di laga besar menjadikan Brasil lawan yang sangat sulit dikalahkan.