Bocah yang Menangis Usai Uzbekistan Kalah dari Kolombia Dapat Kejutan di Piala Dunia 2026

Suporter cilik Timnas Uzbekistan. (istimewa)
JawaPos.com - Sebuah momen menyentuh terjadi setelah laga Uzbekistan melawan Kolombia di Piala Dunia 2026.
Seorang suporter cilik Uzbekistan yang terlihat menangis di tribun usai tim kesayangannya kalah 3-1 mendadak menjadi perhatian banyak orang di media sosial.
Bocah tersebut tampak tidak mampu menyembunyikan kesedihannya setelah peluit akhir dibunyikan.
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Kekalahan itu membuat Uzbekistan gagal meraih hasil positif dalam pertandingan yang berlangsung sengit. Ekspresi kecewa sang suporter muda pun tertangkap kamera dan dengan cepat menyebar luas di berbagai platform.
Namun, kisahnya tidak berakhir dengan air mata. Beberapa waktu setelah pertandingan, para pemain tim nasional Uzbekistan mengetahui cerita di balik video yang viral tersebut.
Sebagai bentuk apresiasi atas dukungan tulus yang ditunjukkan sang bocah, mereka mengundangnya untuk bertemu langsung dengan skuad tim nasional.
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Dalam pertemuan itu, pemain Uzbekistan menyambutnya dengan hangat. Mereka memberikan sejumlah hadiah, berbincang singkat, dan mengabadikan momen bersama melalui sesi foto.
Bocah yang sebelumnya terlihat sedih kini kembali tersenyum saat berada di tengah para pemain idolanya.
Tindakan tersebut mendapat banyak pujian dari para pendukung sepak bola. Banyak yang menilai bahwa perhatian kecil seperti ini dapat memberikan kenangan yang akan terus diingat oleh seorang anak sepanjang hidupnya.
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