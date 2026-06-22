Cetak Brace untuk Spanyol, Mikel Oyarzabal Senang Beri Kontribusi di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Mikel Oyarzabal mencetak brace di laga kemenangan tim nasional Spanyol melawan Arab Saudi. Laga yang berakhir dengan skor 4-0 tersebut dimainkan di Mercedes-Benz Stadium, Minggu (21/6).

Kemenangan itu tentu saja disambut dengan rasa senang oleh Mikel Oyarzabal. Pemain berusia 29 tahun itu berharap melanjutkan performa apik di laga selanjutnya.

"Kami senang bisa membalikkan keadaan dan dengan perasaan yang kami miliki di lapangan, dan sekarang kami berharap untuk melanjutkan," kata Mikel Oyarzabal kepada Television Espanola yang dikutip dari Mundo Deportivo, Senin (22/6).

Penyerang Real Sociedad tersebut mengaku senang bisa ikut terlibat dan mencetak gol untuk kemenangan timnas Spanyol. Sebab, Oyarzabal merasa dia kurang berkontribusi saat laga imbang melawan Tanjung Verde.

"Saya senang bisa membantu tim dengan cara ini hari ini. Beberapa hari yang lalu saya kurang terlibat, tetapi saya mencoba membantu dengan cara terbaik dan selalu berusaha membantu tim untuk tampil maksimal," ujar Oyarzabal.

Setelah mencetak dua gol, Oyarzabal menegaskan dirinya selalu mendapatkan dukungan dari rekan setim dan pelatih Luis De La Fuente. Hal tersebut membuat dirinya tetap tampil apik di laga melawan Arab Saudi.

"Saya tidak perlu membuktikan diri, karena saya selalu merasa dicintai dan dihargai oleh orang-orang yang perlu mencintai dan menghargai saya, yaitu rekan-rekan setim dan pelatih, dan itulah yang saya dapatkan. Dalam sepak bola, kita tahu orang-orang akan berbicara, tetapi kita tetap tenang di dalam," jelas pemain nomor punggung 21 tersebut.

De La Fuente hanya memainkannya 45 menit di babak pertama dan digantikan Ferran Torres. Oyarzabal menegaskan bahwa dirinya tidak mengalami cedera. Pelatih hanya ingin memberikan waktu bermain untuk pemain lain.