Cetak Brace untuk Spanyol, Mikel Oyarzabal Senang Beri Kontribusi di Piala Dunia 2026

Mikel Oyarzabal saat membawa timnas Spanyol menang lawan Arab Saudi. (Instagram/@sefutbol)
JawaPos.com - Mikel Oyarzabal mencetak brace di laga kemenangan tim nasional Spanyol melawan Arab Saudi. Laga yang berakhir dengan skor 4-0 tersebut dimainkan di Mercedes-Benz Stadium, Minggu (21/6).
Kemenangan itu tentu saja disambut dengan rasa senang oleh Mikel Oyarzabal. Pemain berusia 29 tahun itu berharap melanjutkan performa apik di laga selanjutnya.
"Kami senang bisa membalikkan keadaan dan dengan perasaan yang kami miliki di lapangan, dan sekarang kami berharap untuk melanjutkan," kata Mikel Oyarzabal kepada Television Espanola yang dikutip dari Mundo Deportivo, Senin (22/6).
Penyerang Real Sociedad tersebut mengaku senang bisa ikut terlibat dan mencetak gol untuk kemenangan timnas Spanyol. Sebab, Oyarzabal merasa dia kurang berkontribusi saat laga imbang melawan Tanjung Verde.
"Saya senang bisa membantu tim dengan cara ini hari ini. Beberapa hari yang lalu saya kurang terlibat, tetapi saya mencoba membantu dengan cara terbaik dan selalu berusaha membantu tim untuk tampil maksimal," ujar Oyarzabal.
Setelah mencetak dua gol, Oyarzabal menegaskan dirinya selalu mendapatkan dukungan dari rekan setim dan pelatih Luis De La Fuente. Hal tersebut membuat dirinya tetap tampil apik di laga melawan Arab Saudi.
"Saya tidak perlu membuktikan diri, karena saya selalu merasa dicintai dan dihargai oleh orang-orang yang perlu mencintai dan menghargai saya, yaitu rekan-rekan setim dan pelatih, dan itulah yang saya dapatkan. Dalam sepak bola, kita tahu orang-orang akan berbicara, tetapi kita tetap tenang di dalam," jelas pemain nomor punggung 21 tersebut.
De La Fuente hanya memainkannya 45 menit di babak pertama dan digantikan Ferran Torres. Oyarzabal menegaskan bahwa dirinya tidak mengalami cedera. Pelatih hanya ingin memberikan waktu bermain untuk pemain lain.
"Semuanya baik-baik saja. Tentu saja, manajer memutuskan untuk memberinya lebih banyak waktu bermain. Semua orang akan penting, dan ketika giliran kita untuk memberikan 100 persen, siapa pun yang masuk harus melakukan hal yang sama," pungkas Mikel Oyarzabal.
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga
Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar
Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks
Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E
Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar
Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!
Prediksi Susunan Pemain Timnas Ekuador vs Curacao: Alan Franco Sudah Lupakan Kekalahan di Laga Perdana