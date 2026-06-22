Perjalanan Junya Ito: Pernah Jadi Kasir Minimarket, Kini Bersinar Bersama Jepang di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Nama Junya Ito kembali menjadi sorotan setelah ikut menyumbang gol dalam kemenangan telak Jepang atas Tunisia dengan skor 4-0 pada ajang Piala Dunia 2026.

Namun, di balik pencapaiannya sebagai salah satu pemain andalan Samurai Biru, terdapat perjalanan panjang yang jauh dari kata mudah.

Saat ini, Ito dikenal sebagai winger dengan kecepatan tinggi dan kemampuan menyerang yang merepotkan lawan.

Namun, sebelum mencapai level tertinggi sepak bola dunia, pemain kelahiran Yokosuka, Kanagawa, itu sempat menjalani kehidupan yang sangat berbeda.

Ketika masih berusaha mengejar impiannya sebagai pesepak bola profesional, Ito bekerja paruh waktu di sebuah gerai 7-Eleven.

Junya Ito sempat menjadi kasir minimarket hingga jadi bintang Jepang di Piala Dunia 2026. (istimewa)

Pekerjaan tersebut dijalaninya untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari sambil tetap berlatih dan mengembangkan kemampuannya di lapangan.

Berbeda dengan banyak pemain Jepang yang meniti karier melalui akademi sepak bola ternama, Ito mengambil jalur yang lebih sederhana.