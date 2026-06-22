JawaPos.com – Tim debutan asal Afrika, Tanjung Verde, berpeluang menorehkan tinta emas di Piala Dunia 2026. Skenario Tanjung Verde lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan dibahas pada artikel ini.

Ajang Piala Dunia selalu menyajikan kejutan, tak terkecuali edisi Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko di tahun ini. Kejutan kali ini datang dari Tanjung Verde yang merupakan debutan di Piala Dunia 2026.

Meski berada di kawasan Afrika Barat, Tanjung Verde merupakan negara kepulauan terpencil di Samudra Atlantik. Populasi negara ini hanya berada di angka 550 ribu jiwa, setara dengan setengah populasi Jakarta Pusat.

Tanjung Verde juga hanya memiliki luas daratan di angka 4.033 km persegi, menjadikannya negara dengan luas setara Jabodetabek. Meski demikian, penghuni peringkat 63 dalam ranking FIFA ini justru tampil menggigit di Piala Dunia 2026.

Status debutan atau negara kecil tidak lantas membuat nyali Ryan Mendes dan kolega ciut. Justru tim berjuluk Blue Sharks ini tampil kompetitif di hadapan tim-tim yang lebih berpengalaman di Grup H.

Tanjung Verde tampil mengejutkan dengan tidak terkalahkan di dua laga babak grup Piala Dunia 2026. Pada laga pertama, Senin (15/6), raksasa Eropa, Spanyol, dibuat frustrasi.

Mikel Oyarzabal dan kolega gagal menceploskan satu gol pun ke gawang Tanjung Verde hingga laga berakhir imbang tanpa gol. Di laga selanjutnya, Senin (22/6), giliran Uruguay yang mendapat perlawanan sengit.

Federico Valverde dkk harus puas berbagi poin dengan Tanjung Verde setelah terlibat dalam drama empat gol dengan skor 2-2. Tanjung Verde bahkan mampu unggul lebih dulu lewat gol Kevin Pina pada menit ke-21.